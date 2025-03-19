Aydın'da Yangında Hayatını Kaybeden İtfaiye Erinin Ailesi Defnedildi

Aydın'da Yangın Faciası: İtfaiye Erinin Ailesi Defnedildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen ev yangınında hayatını kaybeden itfaiye erinin eşi ve iki çocuğu, acı dolu bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan anne Fatma Gezgin ile çocukları Toprak (4) ve Deniz (11) Gezgin'in cenazeleri, Gülistan Camisi'ne getirildi.

Törene Yoğun Katılım

Törene, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik katılarak itfaiye eri Turgay Gezgin'e başsağlığı dileklerini ilettiler. Çok sayıda itfaiyeci de cenaze namazında saf tuttu.

Acı Yangın Olayı

Yangın olayı, Yeşil Mahalle'de, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Turgay Gezgin'in evinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı gerçekleşti. Olayda, Fatma Gezgin ile iki çocuğu hayatını kaybetti. Yangın sırasında evde bulunmayan Turgay Gezgin, mesai arkadaşlarının bilgilendirmesiyle olay yerine geldiğinde fenalaşarak kriz geçirdi.

Anne ve çocuklarının cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda defnedildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki yangında annesi ve kardeşiyle hayatını kaybeden itfaiye erinin 11 yaşındaki oğlu Deniz Gezgin'i arkadaşları sınıfta andı.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki yangında annesi ve kardeşiyle hayatını kaybeden itfaiye erinin 11 yaşındaki oğlu Deniz Gezgin'i arkadaşları sınıfta andı.