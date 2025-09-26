Aydın'da Yarım Asırlık Çiftler Evlilik Tecrübelerini Paylaştı

Aydın'da 'Aile Yılı' etkinliğinde yarım asır ve daha fazla evli çiftler, evlilik hazırlığındaki gençlere tecrübelerini aktardı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 19:16
Aydın'da düzenlenen 'Aile Yılı' etkinliğinde, evliliklerinde yarım asrı deviren çiftler tecrübelerini evlilik hazırlığı yapan gençlerle paylaştı. Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.

Etkinlik detayları

Programa, evlilik kredisi alan 40 çift ile yarım asırdan fazladır evli 2 çift katıldı. Vali Yardımcısı Fikret Zaman, yaptığı konuşmada evliliğin kolay bir müessese olmadığını vurguladı.

Abdullah Kömürcüoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak ailenin insan hayatına anlam ve huzur katan en temel yapı olduğunu belirtti.

Çiftlerin öğütleri

Konuşmaların ardından tecrübelerini paylaşan çiftler arasında 63 yıldır evli Anakız (81) ve Ahmet Çuhacı (82) ile 57 yıldır evli Gül (76) ve Erdal Şahin (84) yer aldı.

Ahmet Çuhacı, evlilikte iyi ve kötü günlerin olabileceğini belirterek, "Kavga ettik küsmedik, küsmeyeceksiniz. Eşler kavga eder, eşlerin kavga etmesi bir kahve gibi gelir insana. Bu yüzden küsmek yok, muhakkak darılıyorsunuz birbirinize, her gün bir olmaz, iyi gün olur kötü gün olur. Kötü günleri unutacaksın." dedi.

Anakız Çuhacı, evlilikte en önemli unsurun sabır olduğunu söyledi.

Erdal Şahin, anlayışlı olmanın önemine değinerek, "Düzgün ve doğru insan olacaksın, eşinle iyi anlaşacaksın. Biz münakaşa yapardık, fazla uzatmazdık." ifadelerini kullandı.

Gül Şahin ise ilişkide saygı ve sevginin önemine dikkat çekerek çok mutlu olduğunu belirtti.

Genç çiftlerin görüşü ve kapanış

Yeni evlenecek çiftlerden Muhammet Burak Yüksel ve Kardelen Bayram, böyle bir programda bulunmaktan memnun olduklarını ifade etti. Program, katılımcıların ortak anısı olarak kesilen pasta ile sona erdi.

