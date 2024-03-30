Bist 100
9.142,4 0%
DOLAR
32,41 0,25%
EURO
35,2 -0,08%
ALTIN
2.310,9 0,09%

Aydın’da yaşanan kaza can aldı: Genç motosikletli hayatını kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, bir otomobil ve bir motosikletin çarpışması ile kaza meydana geldi. Kaza sonrasından motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 30.03.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 09:27
Aydın’da yaşanan kaza can aldı: Genç motosikletli hayatını kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, İstiklal Mahallesi’nde yer alan Ordu caddesi üzerinde yaşanan kazada, Rıfat Emre Hasan (22) tarafından kullanılmakta olan 09 AJE 107 plakalı motosiklet, Y.Ü. tarafından kullanılan 09 AGK 022 plakaya sahip araç ile çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın etkisi ile savurulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü Nazilli Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Rıfat Emre Hasan kurtarılamadı.

Otomobilin sürücüsü Y.Ü. ise ifadesi alınması için emniyete götürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Patates püresini pürüzsüz yapan tüyo! Ev hanımları bu tarifi denemeli

Patates püresini pürüzsüz yapan tüyo! Ev hanımları bu tarifi denemeli

TOKİ'den yok artık dedirten fiyat! O illerde bedavaya ev sahibi olun

TOKİ'den yok artık dedirten fiyat! O illerde bedavaya ev sahibi olun

BİM'e 10 kilosu 245 TL'ye geliyor! 2 Nisan BİM aktüel indirimi başlıyor

BİM'e 10 kilosu 245 TL'ye geliyor! 2 Nisan BİM aktüel indirimi başlıyor

Dolar kurunda 20 yıl sonra ilk kez oldu! Düğmeye bastılar

Dolar kurunda 20 yıl sonra ilk kez oldu! Düğmeye bastılar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
2
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
3
YÖK KPSS 60 puan istiyor! Tam 148 bin TL maaş ödeyecek: başvurular açıldı
4
Evinize bu ceza geldiyse sakın ödemeyin! Araç sahiplerine bu sabah duyuruldu
5
Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var
6
EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi
7
Tapusu olanlar için süre daraldı! 2 hafta içinde bunu yapmayan bin pişman olacak

BİM'e bugün onlarca ürün geliyor! 30 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu

150 bin TL'sini bankaya koyana 41 bin TL anında gelir şansı!

BİM'e 10 kilosu 245 TL'ye geliyor! 2 Nisan BİM aktüel indirimi başlıyor

Baş ağrısını ilaçsız 5 dakikada geçiren yöntem!

Sabah saatlerinde müjde verildi! Emekliyi öyle bir zam bekliyor ki seyyanen zammı bile sollayacak

Dişlerdeki kahverengi lekeleri silgi gibi siliyor! Dişçiye gitmeden deneyin

Ayın 15'i dedimi İş Bankası 26.500 TL promosyon ödeyecek! Seçim gelmeden imza atıldı

Emekliye 12.000 TL ilave ödeme! Cumhurbaşkanı canlı yayında duyurdu

En lezzetli börek meğer böyle yapılıyormuş! Kimsenin bilmediği o tüyo

Patates püresini pürüzsüz yapan tüyo! Ev hanımları bu tarifi denemeli

TOKİ'den yok artık dedirten fiyat! O illerde bedavaya ev sahibi olun

Dolar kurunda 20 yıl sonra ilk kez oldu! Düğmeye bastılar