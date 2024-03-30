Aydın’da yaşanan kaza can aldı: Genç motosikletli hayatını kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, İstiklal Mahallesi’nde yer alan Ordu caddesi üzerinde yaşanan kazada, Rıfat Emre Hasan (22) tarafından kullanılmakta olan 09 AJE 107 plakalı motosiklet, Y.Ü. tarafından kullanılan 09 AGK 022 plakaya sahip araç ile çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın etkisi ile savurulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü Nazilli Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Rıfat Emre Hasan kurtarılamadı.

Otomobilin sürücüsü Y.Ü. ise ifadesi alınması için emniyete götürüldü.