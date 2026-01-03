Aydın'da Yıllar Sonra Buzlanma: Lastikçilere Kış Lastiği Akını

Aydın'ta kış geri döndü, lastikçilere yoğun talep

Şehirde yıllardır görülmeyen don ve buzlanma sürücüleri harekete geçirdi

Yıllardır kış aylarında bile ılıman geçen ve hava sıcaklığının genellikle sıfırın altına düşmediği Aydın'da, son günlerde etkili olan soğuk hava hayatı etkiledi. İl merkezinde yıllar sonra sıcaklığın 0 derecenin altına düşüp don ve buzlanma olaylarının görülmesi, sürücüleri tedbiri artırmaya yöneltti.

Kış lastiğinin zorunlu olmadığı şehirde güvenlik endişesiyle pek çok araç sahibi lastik değiştirmek için servislere başvurdu. Oto lastikçiler ek mesai yaparak artan talebi karşılamaya çalıştı.

Otopratik Servisi'nin yetkilisi Onur Aydın konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Aydın’da yıllardır kış mevsimi de yaz mevsimi gibi ılıman geçtiği için pek çok sürücü maalesef bakımına ve özellikle kış lastiğine pek geçmiyor. Ancak bu yıl deyim yerindeyse eski kışlar geri döndü. Bir anda hava sıcaklığı eksiye düştü. Şehirde pek alışık olunmayan buzlanma ve don olayları yaşanmaya başladı. Yüksek kesimlerde bulunan yerleşim yerlerinde ise hava sıcaklığı - 6’ya kadar düştü. Özellikle doğru lastik kullanımı hayati önem taşıdığı için lastik değişiminde yoğunluklar başladı"

Onur Aydın, araçların güvenli ve sağlıklı çalışması için periyodik bakımların ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı ve ekledi:

"Araçların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için periyodik olarak bakım yapılması gerekir. Güvenli bir sürüş deneyimi için lastik seçiminden fren sistemine kadar birçok faktörün göz önünde bulundurulması gerekiyor. Aydın’da kış şartları etkisini gösterince servislerde yoğunluk arttı"

YILLARDIR KIŞ AYLARINDA BİLE BAHARDAN KALMA GÜNLERİ YAŞAYAN VE HAVA SICAKLIĞI 0’IN ALTINA DÜŞMEYEN AYDIN’DA SON GÜNLERDE ETKİLİ OLAN SOĞUK HAVA OTO LASTİKÇİLERİNİN İŞLERİNİ YOĞUNLAŞTIRDI. KIŞ LASTİĞİNİN ZORUNLU OLMADIĞI ŞEHİRDE, PEK ÇOK KİŞİ GÜVENLİK İÇİN LASTİKÇİLERE AKIN ETTİ.