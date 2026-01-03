DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.849.784,58 0,17%

Aydın'da Yıllar Sonra Buzlanma: Lastikçilere Kış Lastiği Akını

Aydın’da yıllar sonra sıcaklık sıfırın altına düşüp buzlanma görüldü; sürücüler güvenlik için kış lastiği taktırmaya akın etti, servislerde yoğunluk arttı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 09:26
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 09:26
Aydın'da Yıllar Sonra Buzlanma: Lastikçilere Kış Lastiği Akını

Aydın'ta kış geri döndü, lastikçilere yoğun talep

Şehirde yıllardır görülmeyen don ve buzlanma sürücüleri harekete geçirdi

Yıllardır kış aylarında bile ılıman geçen ve hava sıcaklığının genellikle sıfırın altına düşmediği Aydın'da, son günlerde etkili olan soğuk hava hayatı etkiledi. İl merkezinde yıllar sonra sıcaklığın 0 derecenin altına düşüp don ve buzlanma olaylarının görülmesi, sürücüleri tedbiri artırmaya yöneltti.

Kış lastiğinin zorunlu olmadığı şehirde güvenlik endişesiyle pek çok araç sahibi lastik değiştirmek için servislere başvurdu. Oto lastikçiler ek mesai yaparak artan talebi karşılamaya çalıştı.

Otopratik Servisi'nin yetkilisi Onur Aydın konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Aydın’da yıllardır kış mevsimi de yaz mevsimi gibi ılıman geçtiği için pek çok sürücü maalesef bakımına ve özellikle kış lastiğine pek geçmiyor. Ancak bu yıl deyim yerindeyse eski kışlar geri döndü. Bir anda hava sıcaklığı eksiye düştü. Şehirde pek alışık olunmayan buzlanma ve don olayları yaşanmaya başladı. Yüksek kesimlerde bulunan yerleşim yerlerinde ise hava sıcaklığı - 6’ya kadar düştü. Özellikle doğru lastik kullanımı hayati önem taşıdığı için lastik değişiminde yoğunluklar başladı"

Onur Aydın, araçların güvenli ve sağlıklı çalışması için periyodik bakımların ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı ve ekledi:

"Araçların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için periyodik olarak bakım yapılması gerekir. Güvenli bir sürüş deneyimi için lastik seçiminden fren sistemine kadar birçok faktörün göz önünde bulundurulması gerekiyor. Aydın’da kış şartları etkisini gösterince servislerde yoğunluk arttı"

YILLARDIR KIŞ AYLARINDA BİLE BAHARDAN KALMA GÜNLERİ YAŞAYAN VE HAVA SICAKLIĞI 0’IN ALTINA DÜŞMEYEN...

YILLARDIR KIŞ AYLARINDA BİLE BAHARDAN KALMA GÜNLERİ YAŞAYAN VE HAVA SICAKLIĞI 0’IN ALTINA DÜŞMEYEN AYDIN’DA SON GÜNLERDE ETKİLİ OLAN SOĞUK HAVA OTO LASTİKÇİLERİNİN İŞLERİNİ YOĞUNLAŞTIRDI. KIŞ LASTİĞİNİN ZORUNLU OLMADIĞI ŞEHİRDE, PEK ÇOK KİŞİ GÜVENLİK İÇİN LASTİKÇİLERE AKIN ETTİ.

YILLARDIR KIŞ AYLARINDA BİLE BAHARDAN KALMA GÜNLERİ YAŞAYAN VE HAVA SICAKLIĞI 0’IN ALTINA DÜŞMEYEN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de 'Change Araç' Operasyonu: 18 Şüpheli, 1 milyar 180 milyon lira İşlem Hacmi
2
İstanbul'da Lodos: İDO ve Şehir Hatları Seferleri İptal
3
Kocaeli'de 2025'te 6.840 Kişiye İlk Yardım Eğitimi, 805 Sertifikalı Katılımcı
4
Gümüşhane'de Karla Mücadele: Vali Aydın Baruş Sahada
5
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Davranışsal Bağımlılıklar Polikliniği açıldı
6
Kayseri'de En Soğuk Nokta Pazarsu Köyü: -31,4°C
7
Beylikdüzü ve Avcılar’da Sokak Aydınlatmaları Günlerdir Arızalı — Boğaziçi Elektrik Yetişemiyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları