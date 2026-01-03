DOLAR
Kuşadası Belediyesi'nden Soba Yardımı Başladı

Kuşadası Belediyesi, Güvercin Masa başvurularıyla belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere soba dağıtımına başladı; ilk etapta dört mahalleye teslim edildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 16:32
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 16:32
Güvercin Masa başvuruları sonrası ihtiyaç sahiplerine yakacak desteği

Kuşadası Belediyesi, sosyal belediyecilik alanındaki çalışmaları kapsamında, Güvercin Masa başvuruları sonucu belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere soba yardımı yapmaya başladı. Yardımlar, kış döneminde evlerin ısınma ihtiyacını karşılamaya yönelik planlandı.

Ev eşyasından giysiye, gıda paketinden eğitim desteği ve barınmaya kadar birçok farklı alanda yıl boyunca yardımlarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, soğuk kış günlerinde de vatandaşları yalnız bırakmıyor. Belediye ekipleri, yürütülen sosyal destek çalışmalarının bir parçası olarak yakacak desteğini devam ettiriyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk etapta Hacıfeyzullah, İkiçeşmelik, Alacamescit ve Değirmendere mahallelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere sobalar teslim edildi. Sobalarını teslim alan aileler, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

