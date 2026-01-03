Şişli'de Lodos Ağaç Devrildi: Park Halindeki Otomobile Hasar

İstanbul — Esentepe Mahallesi, Harman 1 Sokak

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle, Şişli'de bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi ve otomobile zarar verdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Harman 1 Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre şiddetli lodos sonucu devrilen ağaç, park halindeki araca isabet etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacın dallarını keserek kaldırdı.

Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN LODOS NEDENİYLE AĞAÇ DEVRİLDİ. ŞİŞLİ’DE OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLEN AĞAÇ İSE OTOMOBİLE ZARAR VERDİ.