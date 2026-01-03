DOLAR
Şişli'de Lodos Ağaç Devrildi: Park Halindeki Otomobile Hasar

Şişli Esentepe'de lodos sonucu park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi; itfaiye ekipleri müdahale etti, araçta maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 17:21
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 17:47
İstanbul — Esentepe Mahallesi, Harman 1 Sokak

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle, Şişli'de bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi ve otomobile zarar verdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Harman 1 Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre şiddetli lodos sonucu devrilen ağaç, park halindeki araca isabet etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacın dallarını keserek kaldırdı.

Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

