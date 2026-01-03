Sarıyer'de Lodos: Teknede Mahsur Kalanlar İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Olayın ayrıntıları

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren lodos, gün içinde de sürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından soğuk ve kar yağışlı havanın yerini lodos aldı; Sarıyer sahilinde denizde dev dalgalar zaman zaman kıyıya vurdu.

Sarıyer sahilinde rüzgârın etkisiyle yürümekte güçlük çeken vatandaşlar ve kıyıya yanaşan tekneler gözlendi. Şiddetli lodos nedeniyle bazı kişiler teknelerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla teknede mahsur kalanları güvenli şekilde kurtardı.

Özen Eren, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldıktan sonra şunları söyledi: "Sabah şiddetli lodosu fark ettim, teknemde de makine arızası vardı. Makine arızasını kontrol etmek için geldim; esnada lodosun etkisiyle teknem kıyıya doğru yanaşmıştı. Teknenin halatları sıkışınca kıyıya olan mesafe uzaklaştı ve tekneden çıkmakta baya zorlandım. İtfaiyeyi haber vermek zorunda kaldık, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tekneden çıkarıldım."

Saatte 40 ila 80 km hız arasında esen lodosun ilerleyen saatlerde etkisini daha da artırması bekleniyor.

