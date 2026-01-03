DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.870.852,59 -0,38%

Sarıyer'de Lodos: Teknede Mahsur Kalanlar İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Sarıyer'de şiddetli lodos nedeniyle teknede mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarıldı; rüzgar hızı 40-80 km/s.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 17:23
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 17:44
Sarıyer'de Lodos: Teknede Mahsur Kalanlar İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Sarıyer'de Lodos: Teknede Mahsur Kalanlar İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Olayın ayrıntıları

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren lodos, gün içinde de sürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından soğuk ve kar yağışlı havanın yerini lodos aldı; Sarıyer sahilinde denizde dev dalgalar zaman zaman kıyıya vurdu.

Sarıyer sahilinde rüzgârın etkisiyle yürümekte güçlük çeken vatandaşlar ve kıyıya yanaşan tekneler gözlendi. Şiddetli lodos nedeniyle bazı kişiler teknelerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla teknede mahsur kalanları güvenli şekilde kurtardı.

Özen Eren, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldıktan sonra şunları söyledi: "Sabah şiddetli lodosu fark ettim, teknemde de makine arızası vardı. Makine arızasını kontrol etmek için geldim; esnada lodosun etkisiyle teknem kıyıya doğru yanaşmıştı. Teknenin halatları sıkışınca kıyıya olan mesafe uzaklaştı ve tekneden çıkmakta baya zorlandım. İtfaiyeyi haber vermek zorunda kaldık, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tekneden çıkarıldım."

Saatte 40 ila 80 km hız arasında esen lodosun ilerleyen saatlerde etkisini daha da artırması bekleniyor.

STANBUL’DA DÜN AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN BAŞLAYAN LODOS GÜN İÇERİSİNDE DE ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR....

STANBUL’DA DÜN AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN BAŞLAYAN LODOS GÜN İÇERİSİNDE DE ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR. SARIYER’DE ŞİDDETLİ LODOS NEDENİYLE TEKNELERİNDE MAHSUR KALANLAR İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI.

STANBUL’DA DÜN AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN BAŞLAYAN LODOS GÜN İÇERİSİNDE DE ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR....

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüksekova’da Traktörle Kurtarma: Hasta Köylülerin İmdadına Yetişti
2
Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor
3
Yüksekova'da Traktörle Kurtarma: 65 Yaşındaki Hasta Karla Kapalı Yoldan Ambulansta Taşındı
4
İstanbul’da Lodos Uyarısı: Kuvvetli Fırtına ve Ani Sıcaklık Artışı Bekleniyor
5
Tunceli Pertek'te Zamanla Yarış: Söğütlütepe'ye 112 Ekipleri Ulaştı
6
Tunceli'de UMKE, Kar Kapanan Köydeki Diyaliz Hastasını Kurtardı
7
Sarıyer'de Lodos: Teknede Mahsur Kalanlar İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları