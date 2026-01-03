DOLAR
Avcılar’da Lodos: 3 Tekne ve Balıkçı Barakası Hasar Aldı

İstanbul Avcılar'da etkili lodos, 3 balıkçı teknesi ve bir barakada hasara neden oldu; tekne sahipleri barınakta nöbet tutuyor. İstinat duvarı eksikliği vurgulanıyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 16:59
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 17:00
Avcılar’da lodos: 3 tekne ve balıkçı barakası zarar gördü

İstanbul’un Avcılar ilçesinde etkili olan lodos, 3 balıkçı teknesi ve bir balıkçı barakasına zarar verdi. Tekne sahipleri, lodosun ardından barınağa gelerek teknelerinin başında nöbet tutuyor.

Hasar ve güvenlik

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos yaşamı olumsuz etkiledi. Avcılar’daki balıkçı barınağına bağlı üç tekne zarar görürken, metrelerce yükselen dalgalar barınaktaki bir kulübeye de hasar verdi. Maddi hasar kaydedilirken, yaralanma olmadığı bildirildi.

Kooperatif Başkanı Aytaç Saydam’ın açıklamaları

Avcılar Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Aytaç Saydam, lodosla ilgili şunları söyledi: "Yeni başladı ama tedirginlikle bekliyoruz. Her sene yaşadığımız bir olay bu. Yılbaşında az bir kar gördü İstanbul’umuz. Onun karşılığı olan lodos yapıyor şu anda. Lodos yaptığı zamanda güney rüzgarıyla gelen bu lodos barınağımıza maalesef büyük zarar veriyor. Her sene 15-20 teknemiz zayi oluyor. Tek tesellimiz can kaybımız olmaması".

Saydam, barınağın yapımına ilişkin sorunlara da dikkat çekti: "Ambarlı Balıkçı Barınağının 1979 yılından bu yana yapımı devam ediyor aslında. Şuanda yapılan bir faaliyet yok ama 1979 yılından bu yana istinat duvarı olmadığı için her sene bu mağduriyeti yaşıyoruz. Yetkililere bir şekilde sesimizi ulaştıramıyoruz. Kış aylarında bu olayı her sene 3 4 sefer yaşıyoruz. Elimizden gelen, olan zayiatı onarıp devam ediyoruz. Ama bu maddi manevi külfet oluyor. Bu duvar yapılmadığı sürece, bu taşlar yükselip istinat duvarı yapılmadığı sürece her lodosta bunu yaşayacağız. 40 yıldır bunu yaşıyoruz. Geçen sene yaklaşık 3 milyon lira değerinde altyapı, elektrik ve kamera sistemlerimiz gitti. Yaklaşık 20 teknemiz heba oldu. Bunları da saydığımızda tabi milyonlarca liralık zararımız oluyor. Tekne sahibi arkadaşlarımız teknelerinin başında. Gereken önlemlerini alıyorlar ama tabi bu istinat duvarı olmadığı sürece sadece dua ediyoruz daha fazla lodos esmesin diye".

Tekne sahiplerinin durumu

Lodos nedeniyle teknesi zarar gören Ersin Özer, durumu şöyle anlattı: "Zarar gören tekne var. Buradan kıyıya gitti iskelede kırıldı. Bayağı bir zararımız var. Kayıklar var onların halatları çözülüyor. İnşallah onlar gitmez. Onlara müdahale edeceğiz".

Mustafa Saydam ise barınaktaki istinat duvarı eksikliğine vurgu yaparak şunları söyledi: "İstinat duvarımız olmadığından dolayı barakalarımızın üzeri zarar gördü. Ağlarımız hep denize gidiyor. Deniz dalgaları barakalarımızın üzerini aşıyor. Biraz daha biz de durursak bizi de alıp denize atacak. Senelerdir belediyelere yalvarıyoruz, babalarımız dahil yalvardılar ama kimse buraya istinat duvarı yapmadı".

Sonuç

Avcılar’daki balıkçıların şikayeti, uzun yıllardır süren istinat duvarı eksikliğine işaret ediyor. Tekne sahipleri maddi kaybı en aza indirmek için nöbet tutarken, yetkililerden kalıcı çözüm beklentisi sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

