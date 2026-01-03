Kayseri'de Sarıkamış Şehitleri Anıldı: 'Beyazın Altında Saklı Destan'

Kayseri'de Sarıkamış Şehitleri Anıldı

Genç KAYMEK'in 'Beyazın Altında Saklı Destan' programı Kadir Has'ta gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri tarafından, Sarıkamış Harekâtı’nın 111. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen 'Beyazın Altında Saklı Destan' Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı.

Anma programında vatan uğruna canlarını feda eden 75 bini aşkın Sarıkamış şehidi rahmet, minnet ve dualarla yad edildi. Etkinlik, Mehteran mini konseri ile başladı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar yapıldı. Sarıkamış Harekâtı'nın anlatıldığı kısa video gösterimi salondakilere duygulu anlar yaşattı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıkamış'ın bir yara olduğunu ifade ederek aziz şehitleri anmak için bir araya geldiklerini söyledi ve birlik-beraberlik vurgusu yaptı. Kayseri'nin tarihî ve manevî kimliğine atıfla makarr-ı ulema, makarr-ı evliya diye nitelendirilen şehirdeki fedakârlıklara değindi ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde Kayseri Lisesi mezunlarının da şehit düştüğünü hatırlattı.

Başkan Büyükkılıç, ay-yıldızlı Türk bayrağına sahip çıkma kararlılığını vurgularken İstiklal Marşı'ndan şu dizeleri gençlerle birlikte okudu: Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Büyükkılıç'ın konuşmasından satırbaşları:

Bugün Kayseri’de, Anadolu’nun kadim bir şehrinde, ama kalbimizi Sarıkamış’a çevirerek bir aradayız. Beyazın altında kalan bir acıyı değil, beyazın altında saklı kalan bir destanı hafızalarımıza yeniden emanet etmek için toplandık. Sarıkamış; sadece bir askerî harekâtın adı değildir. Sarıkamış; bir milletin vatan için üşümeyi göze aldığı, ölümü değil, teslim olmayı reddettiği yerdir. O gün, eksi 39 derecede Mehmetçik yalnızca silah taşımıyordu. O gün Mehmetçik, milletin onurunu, bayrağın namusunu, istiklalin duasını omuzlarında taşıyordu. Üzerlerinde belki kalın paltolar yoktu ama yüreklerinde iman vardı. Ayaklarında sağlam çizmeler yoktu belki ama ardında bir milletin duası vardı. Ve işte bu yüzden, kar onların üzerine yağarken onlar tarihin üzerine yürüdüler. Sarıkamış’ta donan bedenler değil, dirilen bir ruh vardır. Sarıkamış’ta susan tüfekler değil, sonsuzluğa konuşan bir vatan sevgisi vardır. Bugün bizler, sıcak evlerimizde oturabiliyorsak, özgürce konuşabiliyorsak, bu ay yıldızlı bayrak göklerde dalgalanıyorsa, biliniz ki bunun bedeli Allahuekber Dağları’nda, Sakarya Meydan Muharebesi’nde, Çanakkale’de canla ödenmiştir. Unutmayalım, unutturmayalım.

Büyükkılıç, şehitlerin vatan için tereddüt etmeden canlarını feda ettiğini belirterek, gençlere yönelik duygulu bir çağrıda bulundu:

Gençler, Sarıkamış’ı sadece bir tarih olarak görmeyin. Sarıkamış, sizlere bırakılmış bir emanet, omuzlarınıza yüklenmiş bir sorumluluktur. O emanet; vatanı sevmek, birliği korumak, bayrağı yere düşürmemektir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bugün Kayseri’de, Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerimizde yetişen siz gençler, işte bu ruhun yaşayan temsilcilerisiniz. Sizleri bize emanet eden ailelerinize minnet duyuyoruz. Bizler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, tarihini bilen, şehidini unutmayan, emanetine sahip çıkan bir gençlik için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki; milletler, hatırladıkları kadar yaşar. Unutanlar silinir, hatırlayanlar kök salar. Bu millet, Sarıkamış’taki, Çanakkale’deki ve tüm şehitlerimizi asla unutmayacak. Bu duygu ve düşüncelerle; Sarıkamış’ta beyazın altında kalan ama tarihin vicdanına kazınan aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve dualarla yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Ne mutlu vatanı için can verenlere Ne mutlu Sarıkamış’ta destan yazanlara Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ne mutlu Türk'üm diyene

Programda Sarıkamış temalı şiir konseri, müzik konseri ve 'Karın Beyaz Sessizliği' adlı tiyatro gösterisi sahnelendi. Sahneye taşınan acı, fedakârlık ve kahramanlık sahneleri izleyenleri derinden etkiledi.

Başkan Büyükkılıç'a programda Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Ufuk Sekmen ile daire başkanları eşlik etti. Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

