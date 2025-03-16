Aydın'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 23:56
Aydın'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Aydın'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası, korkutan sonuçlar doğurdu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı.

Talihsiz kaza, Aydın-İzmir kara yolu Ortaklar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. M.D. (40) yönetimindeki 35 AER 285 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Arif Çakır (39) idaresindeki 09 TC 779 plakalı ve Ç.T. (42) yönetimindeki 09 AKR 108 plakalı otomobillerin çarpışması sonucu zincirleme kaza gerçekleşti.

Kaza esnasında yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan M.A.D. (4), F.T. (3), M.B.T. (8), A.A. (40) ve Ö.T. (34) sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Aydın Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak götürülen Arif Çakır, gerekli müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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