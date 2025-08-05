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Aydın'da Ziraat Alanında Yangın: Hızla Müdahale Ediliyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 17:35
Aydın'da Ziraat Alanında Yangın: Hızla Müdahale Ediliyor

Aydın'da Ziraat Yangınına Hızla Müdahale

Aydın'ın Efeler ilçesi'nde, ziraat alanında çıkan bir yangına müdahale edilmeye başlandı. Yangının başladığı yer ise Konuklu Mahallesi'nin üst kısmı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle yangının patlak verdiği bildirildi. Yangın haberinin gelmesinin ardından, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.

Yangına, hem havadan hem de karadan müdahale gerçekleştiriliyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına...

Aydın'ın Efeler ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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