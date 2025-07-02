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Aydın'daki Katı Atık Bertaraf Tesisinde Bebek Cesedi Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde katı atık bertaraf tesisinde bir bebek cesedi bulundu, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 12:23
Aydın'daki Katı Atık Bertaraf Tesisinde Bebek Cesedi Bulundu

Aydın'da Bebek Cesedi Şoku

Aydın'ın Efeler ilçesindeki katı atık bertaraf tesisi'nde korkunç bir olay yaşandı. Doğan Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde, bir bebek cesedi bulundu. Alınan bilgilere göre, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay Yerine Müdahale

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği tespit edilen erkek bebeğin, göbek bağının henüz düşmediğini belirledi. Bebeğin cesedi, gerekli işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Soruşturma Başlatıldı

Jandarma ekipleri, bu üzücü olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Olayın ayrıntılarına dair kesin bilgilere ulaşmak için çalışmalara hız verildi.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki katı atık bertaraf tesisinde ölü bebek bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki katı atık bertaraf tesisinde ölü bebek bulundu.

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