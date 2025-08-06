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Aydın'daki Tarım Arazisi Yangını Gelin Esrarengiz Nedenlerle Gündemde

Aydın'daki tarım arazisi yangınının gelin tarafından kayınpederine kızarak çıkardığı belirlendi, şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 15:24
Aydın'daki Tarım Arazisi Yangını Gelin Esrarengiz Nedenlerle Gündemde

Aydın'daki Tarım Arazisi Yangını Açığa Çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleşen tarım arazisi yangını, ilginç bir olayla gündeme geldi. Yangının kayınpederiyle yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle gelin tarafından çıkarıldığı iddia edildi.

Olayın Detayları

Konuklu Mahallesi'nde dün meydana gelen yangın, 30 dönüm alanı etkileyerek ciddi zararlar verdi. Olayla ilgili olarak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hızla harekete geçti ve yangının nedenini araştırmaya başladı.

Y.E. (40) isimli gelin, arazi anlaşmazlığı yüzünden kayınpederine kızarak yangını çıkardığını itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E., hakimlik tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bunun yanı sıra, şüpheli aleyhine yurtdışı çıkış yasağı da getirildi.

Ekiplerin Müdahalesi

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahalelerle kontrol altına alındı. Olay, özellikle tarım alanlarının korunması açısından dikkat çekti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına...

Aydın'ın Efeler ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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