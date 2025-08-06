Aydın'daki Tarım Arazisi Yangını: Gelin Kayınpederine Kızdığı İçin Çıkardı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, tarım arazisinde çıkan ve kısa sürede 30 dönüm alana zarar veren yangının nedeninin, gelin ile kayınpederi arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı olduğu belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konuklu Mahallesi'nin üst kısmındaki tarım arazisinde meydana gelen yangın olayına ilişkin soruşturma başlattı. Yangının çıkış nedeni üzerinde durulurken, olayla ilgili Y.E. (40) isimli gelin gözaltına alındı.

Y.E.'nin ifadesinde, yangını kayınpederiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü etkili müdahale ile kontrol altına alındı.

Bu olay, tarım arazisi üzerindeki anlaşmazlıkların ve aile içi gerginliklerin ne denli tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.