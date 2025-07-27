DOLAR
40,52 0,03%
EURO
47,62 0,12%
ALTIN
4.339,75 0,23%
BITCOIN
4.842.755,29 -0,56%

Aydın'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'da ağaçlık alanda çıkan yangın, etkili müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 12 vatandaş etkilendi, can kaybı yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 20:02
Aydın'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaçlık alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının etkileri, Aydın Valisi Yakup Canbolat tarafından yapılan açıklamalarla bildirildi.

Yangının Çıkış Nedeni Belirsiz

Yılmazköy Mahallesi'nin üst kısımlarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından hızla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına karadan 119 araç ve 360 personel, havadan ise 8 helikopter ve 6 uçakla müdahale etti.

Vali Canbolat'ın Açıklamaları

Vali Canbolat, yangının 14.15'te çıktığını ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığını belirtti. Yangından 12 vatandaş, 2 itfaiye ve 1 orman personeli etkilendi, ancak can kaybı yaşanmadı. Sadece bir vatandaşın başına taş düşmesi sonucu hafif yaralandığı ve hastanede tedavi edildiği bildirildi.

"Yangının etrafı tamamen çevrildi ve şu an kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başladık. Sabaha kadar etkin bir mücadele ile yangını tamamen söndürmeyi hedefliyoruz" diyen Canbolat, yangının çıkış sebebinin henüz belirlenmediğini de ekledi.

Koordineli Mücadele

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise yangına karşı tüm kurumlarla iş birliği içinde müdahale yapıldığını ifade etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da Tarım Arazisinden Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı
2
İzmir'de Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi
3
Yozgat'ta 17 Yıl Sonra Oğul İtirafı: Babasını Öldürdü
4
Maltepe'de Kamyonet Kazası: 72 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
5
İstanbul'da Uluslararası Müslüman Gençlik Toplantısı Kapanış Töreni Yapıldı
6
Şanlıurfa'da PKK-KCK Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltında
7
Düden Şelalesi'nde Denize Düşen Kişi İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim