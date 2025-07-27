Aydın'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaçlık alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının etkileri, Aydın Valisi Yakup Canbolat tarafından yapılan açıklamalarla bildirildi.

Yangının Çıkış Nedeni Belirsiz

Yılmazköy Mahallesi'nin üst kısımlarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından hızla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına karadan 119 araç ve 360 personel, havadan ise 8 helikopter ve 6 uçakla müdahale etti.

Vali Canbolat'ın Açıklamaları

Vali Canbolat, yangının 14.15'te çıktığını ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığını belirtti. Yangından 12 vatandaş, 2 itfaiye ve 1 orman personeli etkilendi, ancak can kaybı yaşanmadı. Sadece bir vatandaşın başına taş düşmesi sonucu hafif yaralandığı ve hastanede tedavi edildiği bildirildi.

"Yangının etrafı tamamen çevrildi ve şu an kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başladık. Sabaha kadar etkin bir mücadele ile yangını tamamen söndürmeyi hedefliyoruz" diyen Canbolat, yangının çıkış sebebinin henüz belirlenmediğini de ekledi.

Koordineli Mücadele

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise yangına karşı tüm kurumlarla iş birliği içinde müdahale yapıldığını ifade etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.