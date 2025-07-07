Aydın'daki Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleşen zeytinlik alanındaki yangın, etkili bir müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının, Kızılcaköy Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı bildiriliyor.

Müdahale Detayları

Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve çok sayıda personel müdahale etti. Bu etkili müdahale sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak daha fazla yayılması önlendi.

Yangının Zararları

Yangın sonucunda 30 dönümlük alan zarar gördü. Yetkililer, yangının nedenine ilişkin araştırmaların sürdüğünü ve bölgedeki yangın söndürme çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.