Aydın Efeler'de Esnaf Yangına Müdahale Edip Aracı Kurtardı

Efeler'de park etme sırasında çıkan araç yangınına esnaf Mustafa Özdemir yangın tüpüyle müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 18:24
Kurtuluş Mahallesi 2021 Sokak üzerinde saat 17.00'de çıkan araç yangını, çevredeki esnafın hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, sürücü D.Ç., 35 HLM 87 plakalı otomobilini park etmek istediği sırada motor bölümünden duman çıktığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesinin ardından, iş yerinde bulunan yangın tüpüyle müdahale eden Mustafa Özdemir alevleri kontrol altına aldı. Olay yerine kısa sürede gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise araçta soğutma ve kontrolleri gerçekleştirdi.

Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Park etme anında başlayan duman, esnafın müdahalesi ve sonrasındaki gelişmeler çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde dumanın yükselişi, müdahale ve itfaiyenin olay yerindeki çalışmaları yer alıyor.

Esnafın Açıklaması

Mustafa Özdemir olayla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "İş yerindeydim dışarıdan seslerinin geldiğini duydum. Kontrol etmek için dükkandan dışarı çıkıp sokağa baktığımda araçtan dumanların yükseldiğini fark ettim. Hararet yaptığını söylediler ama baktığımda yağ yanığı olduğunu gördüm. Arabanın altından alevler çıktığını tespit edince kaputu açıp yangın tüpü ile müdahalede bulundum. Çok şükür alevler büyümeden kontrol altına almayı başardık. Biz vatandaşlık görevimizi yaptık. Araç sahibine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum".

