Aydın Efeler'de Otomobil Kontrolden Çıktı: 3 Yaralı

Kaza Muğla Bulvarı'nda, Savrandere Mahallesi yakınlarında gerçekleşti

Aydın'ın Efeler ilçesi Muğla Bulvarı'nda seyir halinde olan H.Ç. idaresindeki 42 SG 076 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak alana çarparak durdu.

Kazada araçta bulunan sürücü H.Ç. ile yolcu konumundaki M.B. ve G.Ö. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

