Aydın Germencik'te Trafik Kazası: Sulama Kanalına Çarpan Araçta 1 Kişi Öldü

Aydın Germencik'te Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Turanlar Mahallesi'nde sulama kanalına çarpma

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen kazada, yol kenarındaki kanala çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kazada, sürücü Ayşe Genel Gemici (41) yönetimindeki 09 ADZ 825 plakalı otomobilin, Turanlar Mahallesinde yol kenarındaki sulama kanalına çarptığı bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, Gemici'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gemici'nin cenazesi, işlemlerin ardından Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

