Aydın Giyim Festivali: Tesettür ve 50’nin Üzerinde Mağaza Yoğun İlgi

Aydın’da açılan giyim festivali, tesettür ağırlıklı 50’nin üzerinde mağazayla yoğun ilgi görüyor; etkinlik 16 Kasım Pazar akşamı sona erecek.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 09:54
Aydın Giyim Festivali: Tesettür ve 50’nin Üzerinde Mağaza Yoğun İlgi

Aydın’da Giyim Festivali Vatandaşlardan Yoğun İlgi Görüyor

11 Kasım Salı günü kapılarını açan ve tesettür giyim başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen 50’nin üzerinde mağazayı tek çatı altında buluşturan giyim festivali, Aydınlıların yoğun ilgisini çekiyor.

Fuar, giyimden parfümeriye, telefon aksesuarlarından bijuteriye kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle ziyaretçilerin beğenisini topluyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden katılım sağlayan mağazalar özellikle tesettür ürünleriyle öne çıkarken, Aydınlılar alışveriş alanındaki çeşitliliğin artmasından memnuniyet duyuyor.

Giyim festivali Müdürü Tamer Alpay düzenledikleri organizasyonlarla erişim sıkıntısını gidermeyi amaçladıklarını vurguladı. Alpay şu ifadeleri kullandı: Türkiye’nin güzide şehirlerinden biri olan Aydın’da böyle bir festival düzenlemekten dolayı oldukça mutluyuz. Hitap ettiğimiz kitlenin indirimli fiyatlarla kaliteli ürünleri satın alıp alış-veriş yapabilecekleri bir ortam oluşturduk. Festivalimiz 12 Kasım’da başladı. 5 gün sürecek ve 16 Kasım Pazar günü akşam saat 22.00’da son bulacak. Türkiye’nin değişik şehirlerinden gelen 50-60 civarında mağazamız bulunuyor. Başta tesettür ürünleri olmak üzere, takı, çanta, telefon aksesuarları, çocuk giyim, erkek giyim gibi geniş bir ürün yelpazemiz var. Tesettür ürünleri şehirlerimizde kolay erişilebilir değil. Düşük kaliteli pazarlar gibi yerlerde bulabiliyoruz ama AVM’lerde, çarşılarda mağaza sayısı bakımından yeteri sayıyı bize yansıtmıyor. Nüfusa oranla baktığımızda çok daha fazla olması gerekiyor. Biz de bu açığı festivaller ile doldurmaya çalışıyoruz. Böyle bir açık olduğunu festivalimize olan talepten de rahatlıkla anlayabiliyoruz. Gittiğimiz şehirlerde halkımız da festivalimizden memnun kalıyorlar. Herkesi festivale davet ediyorum dedi.

Esnaf Yasemin Cengiz ise İzmir Bornova’dan katıldıklarını belirterek, vatandaşların sürekli aynı ürünleri görmekten sıkıldığını ve farklı renk ile modellerin sunulduğu etkinliklerin bu nedenle ilgi gördüğünü söyledi.

Festival, yoğun katılımla devam ediyor ve organizasyon yetkilileri etkinliğin 16 Kasım Pazar günü saat 22.00'de sona ereceğini bildirdi.

AYDIN’DA 11 KASIM SALI GÜNÜ KAPILARINI AÇAN VE TESETTÜR GİYİM BAŞTA OLMAK ÜZERE FARKLI ŞEHİRLERDEN...

AYDIN’DA 11 KASIM SALI GÜNÜ KAPILARINI AÇAN VE TESETTÜR GİYİM BAŞTA OLMAK ÜZERE FARKLI ŞEHİRLERDEN GELEN 50’NİN ÜZERİNDE MAĞAZAYI TEK ÇATI ALTINDA BULUŞTURAN METFEST VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR.

AYDIN’DA 11 KASIM SALI GÜNÜ KAPILARINI AÇAN VE TESETTÜR GİYİM BAŞTA OLMAK ÜZERE FARKLI ŞEHİRLERDEN...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaşehir'de Trafik Kazası: 1 Polis Memuru Şehit, 1 Ağır Yaralı
2
Sivas'ta Yoğun Kar Nedeniyle Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı
3
Alanya'da Jandarma Operasyonu: 500 Gram Kubar Esrar ve 126 Lyrica Ele Geçirildi
4
Muğla Ula'da Trafik Kazası: Beton Bariyere Çarpan Kadın Öldü
5
Didim'de Emekli Aslan Arslan Keçileriyle Köy Hayatına Döndü
6
Bağlar İlçe Başkanı Ferit Avcıkıran STK Temsilcileriyle Buluştu
7
Adıyaman’da 350 bininci konutun anahtarı 15 Kasım’da teslim edilecek

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı