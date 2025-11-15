Aydın Giyim Festivali: Tesettür ve 50’nin Üzerinde Mağaza Yoğun İlgi

Aydın’da Giyim Festivali Vatandaşlardan Yoğun İlgi Görüyor

11 Kasım Salı günü kapılarını açan ve tesettür giyim başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen 50’nin üzerinde mağazayı tek çatı altında buluşturan giyim festivali, Aydınlıların yoğun ilgisini çekiyor.

Fuar, giyimden parfümeriye, telefon aksesuarlarından bijuteriye kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle ziyaretçilerin beğenisini topluyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden katılım sağlayan mağazalar özellikle tesettür ürünleriyle öne çıkarken, Aydınlılar alışveriş alanındaki çeşitliliğin artmasından memnuniyet duyuyor.

Giyim festivali Müdürü Tamer Alpay düzenledikleri organizasyonlarla erişim sıkıntısını gidermeyi amaçladıklarını vurguladı. Alpay şu ifadeleri kullandı: Türkiye’nin güzide şehirlerinden biri olan Aydın’da böyle bir festival düzenlemekten dolayı oldukça mutluyuz. Hitap ettiğimiz kitlenin indirimli fiyatlarla kaliteli ürünleri satın alıp alış-veriş yapabilecekleri bir ortam oluşturduk. Festivalimiz 12 Kasım’da başladı. 5 gün sürecek ve 16 Kasım Pazar günü akşam saat 22.00’da son bulacak. Türkiye’nin değişik şehirlerinden gelen 50-60 civarında mağazamız bulunuyor. Başta tesettür ürünleri olmak üzere, takı, çanta, telefon aksesuarları, çocuk giyim, erkek giyim gibi geniş bir ürün yelpazemiz var. Tesettür ürünleri şehirlerimizde kolay erişilebilir değil. Düşük kaliteli pazarlar gibi yerlerde bulabiliyoruz ama AVM’lerde, çarşılarda mağaza sayısı bakımından yeteri sayıyı bize yansıtmıyor. Nüfusa oranla baktığımızda çok daha fazla olması gerekiyor. Biz de bu açığı festivaller ile doldurmaya çalışıyoruz. Böyle bir açık olduğunu festivalimize olan talepten de rahatlıkla anlayabiliyoruz. Gittiğimiz şehirlerde halkımız da festivalimizden memnun kalıyorlar. Herkesi festivale davet ediyorum dedi.

Esnaf Yasemin Cengiz ise İzmir Bornova’dan katıldıklarını belirterek, vatandaşların sürekli aynı ürünleri görmekten sıkıldığını ve farklı renk ile modellerin sunulduğu etkinliklerin bu nedenle ilgi gördüğünü söyledi.

Festival, yoğun katılımla devam ediyor ve organizasyon yetkilileri etkinliğin 16 Kasım Pazar günü saat 22.00'de sona ereceğini bildirdi.

