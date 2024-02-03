Aydın Kuşadası'nda korkutan deprem

Aydın Kuşadası açıklarında bugün öğleden sonra meydana gelen depremler, bölgede sarsıntı endişesini artırdı. İlk deprem saat 13.41 sularında 3.2 büyüklüğünde gerçekleşirken, bir saat sonra, yani 14.25'te, 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

AFAD'ın verilerine göre, son depremin derinliği 8.94 kilometre olarak belirlendi.





İki deprem arasındaki kısa süreli zaman dilimi, bölge halkında tedirginlik yaratmış durumda.