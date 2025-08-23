DOLAR
Aydın Kuşadası'nda Taksici Vural İşçen'i Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Kuşadası'nda tartışma sonrası taksici Vural İşçen'i bıçaklayarak öldüren Sercan G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 14:32
Kuşadası ilçesinde tartıştığı taksiciyi takip ederek bıçaklayıp öldüren şüpheli hakkında karar verildi. Taksici Vural İşçen (39)'i bıçaklayarak öldüren Sercan G. (39)'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Dün Karaova Mahallesi'ndeki taksi durağında seyyar satıcı Sercan G. (39) ile taksici Vural İşçen (39) arasında çıkan tartışmanın ardından, motosikletiyle taksiciyi takip eden Sercan G., İşçen'i bıçaklamıştı. Ağır yaralanan İşçen, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltı ve deliller

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sercan G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Olay anının, taksi durağındaki tartışma görüntüleriyle güvenlik kameralarınca kaydedildiği belirtildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan taksici hayatını kaybetti. Taksici Vural İşçen'in cenazesi, Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'ndeki 4 Yol Camisi'ne getirildi. Burada ikindi vakti kılınan namazın ardından İşçen'in cenazesi, Dereköy Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

