Aydın Kuşadası'nda tartışma sonrası taksici bıçaklanarak öldü

Aydın Kuşadası'nda tartışma sonrası taksici bıçaklanarak hayatını kaybetti

Kuşadası'nda, bir tartışmanın ardından bıçaklanan taksici hayatını kaybetti. Olay, Karaova Mahallesi'ndeki taksi durağında başladı ve Nazilli Halk Pazarı yakınlarında sona erdi.

Olayın ayrıntıları

Taksi durağında seyyar satıcı Sercan G. (39) ile taksici Vural İşçen (39) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından motosikletiyle taksiciyi takip eden Sercan G., aracın Nazilli Halk Pazarı yakınlarında durması üzerine İşçen'i bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, ağır yaralanan İşçen'i Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanedeki müdahalelere rağmen İşçen kurtarılamadı.

Soruşturma ve cenaze işlemleri

Olay yerinden kaçan Sercan G., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetten önce iki kişinin taksi durağında yaşadığı tartışma anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İşçen'in cenazesi, Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'ndeki 4 Yol Camisi'ne getirildi. İkindi vakti kılınan namazın ardından cenaze Dereköy Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.