Aydın Kuyucak'ta Makilik Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, Pamucak Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının henüz belirlenemeyen nedenle başladığı kaydedildi.

Müdahale Süreci

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Zarar ve Değerlendirme

Yangında 4 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

