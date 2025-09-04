DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,02 0,12%
ALTIN
4.687,56 0,57%
BITCOIN
4.528.605,45 1,91%

Aydın Kuyucak'ta Makilik Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Pamucak Mahallesi'nde çıkan makilik yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı; 4 hektar zarar gördü.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 17:57
Aydın Kuyucak'ta Makilik Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın Kuyucak'ta Makilik Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, Pamucak Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının henüz belirlenemeyen nedenle başladığı kaydedildi.

Müdahale Süreci

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Zarar ve Değerlendirme

Yangında 4 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde makilikte çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına...

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde makilikte çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 4 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde makilikte çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına...

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
2
Bakan Ersoy Artvin'de: Cehennem Deresi Kanyonu ve Gevhernik Kalesi'nde İnceleme
3
Japon Akademisyenler Sakarya Deprem Müzesi'ni İnceledi
4
Brüksel'de AB Kurumları, Lizbon Füniküler Kazısı Nedeniyle Bayrakları Yarıya İndirdi
5
Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu Görüşmesi: CHP İstanbul Yönetimi ve YSK Başvurusu
6
Çerkezköy'de Bıçaklama: 2 Şüpheli Tutuklandı
7
BM Raportörü Albanese: İngiltere'nin İsrail Desteği 'Suç Ortaklığı' Davasına Dönüşebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı