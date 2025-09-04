DOLAR
Aydın Kuyucak'ta Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aydın Kuyucak'ta kontrolden çıkan minibüs bariyere çarpıp devrildi; aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 21:24
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kontrolden çıkan bir minibüsün bariyere çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale

Mehmet Y. idaresindeki 09 APT 974 plakalı minibüs, Aydın-Denizli Otoyolu Yamalak mevkisinde, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle bariyeri aşarak karşı şeride geçen minibüs devrildi. İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Yaralıların tahliye ve hastaneye sevk

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralanan sürücü ile araçtaki oğlu Muhammet Miraç Y. ve babası Ali Y. (85) sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Y., müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

