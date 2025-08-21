DOLAR
Aydın Kuyucak'ta Su Hattı Kazısında Göçük: Ahmet Güney Hayatını Kaybetti

Kuyucak'ta su hattı kazısı sırasında göçük altında kalan 43 yaşındaki Ahmet Güney yaşamını yitirdi; AFAD, itfaiye, jandarma ve UMKE sevk edildi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 18:20
Olayın Ayrıntıları

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, Beşeylül Mahallesindeki arazisinde su hattı açmak için kazı yapan Ahmet Güney (43), toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Kazı çalışması sırasında meydana gelen göçük sonucu toprağın altında kalan Güney'i kurtarmak için bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan Güney'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde arazilerinde su hattı açmak isterken göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti.

