Aydın Kuyucak'ta Su Hattı Kazısında Göçük: Ahmet Güney Hayatını Kaybetti
Olayın Ayrıntıları
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, Beşeylül Mahallesindeki arazisinde su hattı açmak için kazı yapan Ahmet Güney (43), toprak altında kalarak hayatını kaybetti.
Kazı çalışması sırasında meydana gelen göçük sonucu toprağın altında kalan Güney'i kurtarmak için bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan Güney'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
