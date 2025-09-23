Aydın Nazilli'de 25 Yıl Önce 2 Aylık Kardeşini Öldüren D.İ. Yakalandı

Nazilli'de 2000 yılında 2 aylık kardeşini öldürdüğü belirlenen D.İ. gözaltına alındı; ifadesinde 13 yaşındayken yastıkla boğduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 13:34
Aydın Nazilli'de 25 Yıl Önce 2 Aylık Kardeşini Öldüren D.İ. Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 25 yıl sonra gelen yakalama

İlçede, 2000 yılında 2 aylık G.İ isimli bebeğin ablası D.İ. (38) tarafından öldürüldüğü ihbarı üzerine emniyet güçleri harekete geçti.

Emniyetin çalışması ve gözaltı

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelinin yakın çevresiyle görüşmeler yapılarak zanlı tespit edildi ve D.İ. gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesi ve adliyeye sevk

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen D.İ. ifadesinde, 13 yaşındayken mevsimlik işçi olarak gittikleri Balıkesir'de annesinin kendisini sık sık azarladığını, bakması için bırakılan kardeşinin ağlaması üzerine annesine duyduğu kızgınlık nedeniyle kardeşini yastıkla boğduğunu söylediği öğrenildi.

Şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

