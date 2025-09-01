DOLAR
Aydın Nazilli'de Kafa Kafaya Çarpışma: 8 Yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı; yaralılardan A.I.'nin durumu ağır, tedavileri sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 17:06
Aydın Nazilli'de Kafa Kafaya Çarpışma: 8 Yaralı

Aydın Nazilli'de Kafa Kafaya Çarpışma: 8 Kişi Yaralandı

Nazilli ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu toplam 8 kişi yaralandı. Olay, Bozyurt Mahallesi'nde gerçekleşti.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Y.Ö'nün (19) kullandığı 48 AL 682 plakalı otomobil ile K.A. (25) idaresindeki 35 AH 7087 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki yolculardan 6 kişi olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine götürüldü.

Görüntüler ve Yaralıların Durumu

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde 48 AL 682 plakalı otomobilin şeridinden çıkarak karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpışması ve 35 AH 7087 plakalı araçtaki yaralıların kendi imkanlarıyla otomobilden çıktıkları anlar yer alıyor.

Sürücüler ile yolculardan A.I.'nin durumunun ağır olduğu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

