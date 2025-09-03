DOLAR
Aydın Nazilli'de Kendini Polis Olarak Tanıtan Zanlı Tutuklandı

Nazilli'de kendisini polis olarak tanıtarak 72 yaşındaki çifti dolandıran İ.Ü. (22), güvenlik kamerası kayıtlarıyla yakalandı; ziynet eşyaları ve paralar çiftine iade edildi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 14:42
Olay

Aydın'ın Nazilli ilçesinde telefonla aradığı kişiyi kendisini polis olarak tanıtarak dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi'nde ikamet eden çiftçi C.B. (72) telefonla arayan kişi tarafından kendisini polis olarak tanıtılınca, evdeki ziynet eşyalarını ve parayı Nazilli Sümer Park'a getirmesi istendi.

Dolandırıcıya inanan C.B. ve eşi Z.B. (72), ziynet eşyalarını ve parayı parkta bekleyen kişiye teslim etti.

Soruşturma ve Yakalama

Şüphelinin parktan ayrılmasıyla dolandırıldığını anlayan çift durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarındaki yaklaşık 60 saatlik kaydı inceledi ve şüphelinin İ.Ü. (22) olduğunu belirledi.

Ekiplerce ziynet eşyaları ve parayla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İade

Ziynet eşyaları ve paralar, polis tarafından çiftlere teslim edildi.

