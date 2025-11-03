Aydın Nazilli'de Traktör Yanında Ölü Bulundu: Mehmet Balcıoğlu (72)

Aydın Nazilli'de Traktör Yanında Ölü Bulunan Kişi
Olayın Detayları
Aydın'ın Nazilli ilçesi Samailli Mahallesi'nde, yol kenarında duran 09 RL 167 plakalı traktörün yanında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, söz konusu kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Ölen kişinin Mehmet Balcıoğlu (72) olduğu belirlendi.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Balcıoğlu'nun odun toplamak için traktörüyle kendisine ait kestane bahçesine gittiği öğrenildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, odun toplamak için kestane bahçesine giden kişi, traktörünün yanında ölü bulundu.