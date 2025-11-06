Aydın Şehir Hastanesi Aralık'ta açılıyor: Taşınacak hastanelere yeni üniteler planlanıyor

Hazırlıklar son aşamada

Aydın Şehir Hastanesinin Efeler merkezindeki inşaatında sona gelindi. Türkiye'nin 21. Şehir Hastanesi olarak yükselen kampüste, sağlık hizmetlerinin daha nitelikli sunulması hedefleniyor. Vali Yakup Canbolat, cihaz testleri yapıldığını ve tefrişat çalışmalarının Kasım sonuna kadar tamamlanacağını belirterek, hastanenin Aralık ayı itibariyle hizmete girmeye hazır hale geleceğini açıkladı.

Devlet yatırımı ve işletme modeli

Vali Canbolat, tesisin tamamen kamu kaynaklarıyla inşa edildiğini, Yap-İşlete-Devret modelinin söz konusu olmadığını vurguladı. Burasının genel bütçe imkanlarıyla yapıldığını söyleyen Canbolat, işletmeciliğin Sağlık Müdürlüğümüz ve Başhekimliğimiz tarafından gerekli ihale süreçleriyle yürütüleceğini belirtti.

Yaklaşık iki ay önce oluşturulan yönetim ekibinin atama ve görevlendirmelerini tamamladığını aktaran Canbolat, ekibin idari düzenlemeler ve açılış sürecine ilişkin çalışmaları gece gündüz sürdürdüğünü ifade etti. Hedefin Aralık ayında açılış olduğunun altını çizdi.

Taşınacak hastaneler için test ve değerlendirme

Şehir Hastanesi'nin faaliyete başlamasının ardından bazı hastaneler taşınacak. Vali Canbolat, taşınacak mevcut binaların sağlamlık durumuna göre test edileceğini ve bölgeye hizmet verebilecek ünitelerin yerinde oluşturulmasını istediklerini söyledi.

Canbolat, ayakta kalabilecek binaların hangi fonksiyonları üstleneceğine ilişkin kararın Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek teknik ve sağlık ekipleri tarafından verileceğini dile getirdi. Ayrıca, 'oraları tamamen kapatalım, yıkalım' gibi bir yaklaşım içinde olmadıklarını; aksine o bölgeye hizmet verecek birimlerin korunup değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Özetle, Aydın Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla birlikte bölgedeki sağlık altyapısı yeniden yapılandırılacak; mevcut hastanelerin durumu teknik olarak belirlenecek ve ihtiyaç halinde yerinde hizmet verebilecek yeni üniteler oluşturulacak.

VALİ YAKUP CANBOLAT