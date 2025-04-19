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Aydın Valiliği'nden Ruhsatsız Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliğine Karşı Önemli Açıklama

Aydın Valiliği, ruhsatsız kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapanlara yönelik denetim açıklaması yaptı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 01:31
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 01:31
Aydın Valiliği'nden Ruhsatsız Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliğine Karşı Önemli Açıklama

Aydın Valiliği, İncirliova ilçesinde ruhsatsız kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapanlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İhlallerin tespit edilmesi üzerine, jandarma ekiplerine mukavemette bulunan şüpheliler gözaltına alındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde, Hacıaliobası Mahallesi'nde bir çiftlikte ruhsatsız olarak yaklaşık 5 bin tavuk ve civciv ile aletler tespit edildi. Ayrıca, hayvanların sevki sırasında gerekli belgelerin bulunmadığı ve ilgili kişiye ait herhangi bir hayvancılık işletmesinin olmadığı belirlendi.

Valilikten alınan bilgilere göre; Tarım ve Orman Bakanlığı'nın biyogüvenlik talimatı gereğince, kayıtsız işletmelere yasal işlem uygulanacağı vurgulandı. İlgili düzenlemeler çerçevesinde, denetim sırasında tespit edilen ürünler ve hayvanlar itlaf ve imha edilecektir. İmha işlemi esnasında, çiftlik sahiplerinin direnç göstermesi üzerine, nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Denetimde gözaltına alınan şüphelilerin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Aydın Valiliği, bu gibi ruhsatsız faaliyetlerin önüne geçmek için denetimlerin süreceğini duyurdu.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde ruhsatsız kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapanlara yönelik...

Aydın'ın İncirliova ilçesinde ruhsatsız kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapanlara yönelik denetimde, jandarma ekiplerine mukavemette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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