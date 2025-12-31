DOLAR
Aydın Valisi Yakup Canbolat’tan 2026 Yeni Yıl Mesajı: Huzur ve Kalkınma Vurgusu

Vali Yakup Canbolat, 2026 yeni yıl mesajında Aydın’ın kalkınması ve vatandaşların huzur-refahı için çalışmaların kararlılıkla süreceğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 17:41
Aydın Valisi Yakup Canbolat’tan 2026 Yeni Yıl Mesajı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 2026 yılı dolayısıyla yayımladığı yeni yıl mesajında, Aydın’ın kalkınması ve vatandaşların huzur ve refahı için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Canbolat, umutların tazelendiği bir döneme girerken sorumlulukların da arttığını vurguladı.

Vali Canbolat'ın Mesajı

"Umutların tazelendiği, hedeflerin yeniden şekillendiği ve daha güçlü bir gelecek inancıyla yeni bir yıla Aydınlı hemşehrilerimle birlikte girmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kıymetli Hemşehrilerim, her yeni yıl geleceğe dair beklentilerimizi artırırken, sorumluluklarımızı da bir kez daha hatırlatmaktadır. Geride bıraktığımız yılda olduğu gibi, önümüzdeki yılda da ilimizin kalkınması, vatandaşlarımızın huzur ve refahı, çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenli ve aydınlık bir geleceğe sahip olması için eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden kültür ve turizme, ulaşımdan altyapıya kadar hayatın her alanında çalışmalarımızı özveriyle sürdüreceğiz. Bizler, hizmet sorumluluğumuzu, Aydınlı hemşehrilerimizin huzur, güven ve refahını önceliğimiz kabul ederek yerine getiriyoruz. "Halka hizmet Hakk’a hizmettir" anlayışıyla, şehrimizin her köşesinde hayatı iyileştirecek projeleri hayata geçiriyor, Aydın’ımızı daha modern, yaşanabilir ve geleceğe umutla bakılan bir şehir haline getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Amacımız, bu güzel vatan toprakları üzerinde, şanlı bayrağın gölgesinde, el ele, omuz omuza, gönül gönüle ve kardeşçe Aydın’ımızı ve ülkemizi hak ettiği noktaya taşımaktır. Hep birlikte attığımız her adım, şehrimizin yarınlarını bugünden daha güçlü kılacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 2026 yılının ülkemize, milletimize, tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk, barış ve hayırlar getirmesini temenni ediyor; hizmet etmekten onur duyduğum saygıdeğer Aydınlı hemşehrilerimin, şehit yakınları ve gazilerimizin, her kademedeki kamu görevlisi arkadaşlarımın ve değerli basın mensuplarımızın yeni yılını en içten duygularımla kutluyorum. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm Aydınlılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum".

Vali Canbolat mesajında, şehrin her alanında süren projelere dikkati çekerek, Aydın'ı daha modern ve yaşanabilir bir kent haline getirme kararlılığını yineledi. Tüm Aydınlılara ve kamu çalışanlarına yeni yıl dileklerini iletti.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

