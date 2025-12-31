DOLAR
42,95 -0,06%
EURO
50,49 -0,03%
ALTIN
5.971,57 0,51%
BITCOIN
3.758.696,03 0,45%

Alper Yeğin Sancaktepe’de personelle yeni yılı kutladı — 2025 hedefleri ve projeler

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, yeni yıl öncesi personelle buluştu; tamamlanan projeler ve 2025 hedefleri vurgulandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 18:49
Alper Yeğin Sancaktepe’de personelle yeni yılı kutladı — 2025 hedefleri ve projeler

Başkan Yeğin, yeni yıl öncesi belediye personeliyle buluştu

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, yeni yıl öncesinde belediye personeliyle bir araya gelerek çalışanların yeni yılını kutladı. İlk olarak dış birimlerde görev yapan Temizlik İşleri, Park Bahçeler, Makine İkmal ve Zabıta müdürlüğü personeliyle, ardından belediye merkez binada idari personelle gerçekleşen buluşma samimi bir atmosferde sürdü.

Başkan Yeğin, geride kalan yılın değerlendirmesini yaparken 2025 yılına dair kararlılık ve hedef mesajları verdi. Ülke genelinde yaşanan ekonomik zorluklara rağmen Sancaktepe’de planlanan projelerin eksiksiz hayata geçirildiğini vurgulayan Yeğin, mahalle evleri, sosyal tesisler, spor parkları, kreşler ve aile sağlığı merkezleri başta olmak üzere birçok yatırımın tamamlandığını ifade etti.

"Bu başarı sahada emek veren sizlerin gayretiyle mümkün oldu"

"Geride bıraktığımız yıl, ülkemiz açısından ekonomik anlamda zorlu bir süreçti. Ancak bizler bu süreci mazeretlere sığınarak değil, dayanışmayı büyüterek ve daha çok çalışarak aşmayı tercih ettik. Mahalle evlerimizden sosyal tesislerimize, spor parklarımızdan kreşlerimize ve aile sağlığı merkezlerimize kadar planladığımız tüm projeleri bir bir hayata geçirdik. Bu başarı, sahada emek veren sizlerin gayretiyle mümkün oldu. Çok önemli bir ilkeyi özellikle vurgulamak isterim: Hiçbir personelimizi mağdur etmedik. Şeffaf, adil ve kamu kaynaklarını gözeten bir belediyecilik anlayışıyla, sizlerle birlikte Sancaktepe halkına hizmet ettik. Önümüzde yeni bir yıl var. Aynı özveri, aynı inanç ve aynı sorumluluk duygusuyla; çalışmaya, üretmeye ve Sancaktepe için hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle emekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizlerin ve ailelerinizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Yeni yılın hepimize sağlık, huzur ve başarı getirmesini diliyorum" dedi.

Yeğin, toplantıda tüm personele özverili çalışmaları için teşekkür ederken; Sancaktepe için birlik ve dayanışma vurgusunu yineledi ve yeni yılda aynı tempoyla hizmete devam edeceklerini belirtti.

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI ALPER YEĞİN, YENİ YIL ÖNCESİNDE BELEDİYE PERSONELİYLE BİR ARAYA...

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI ALPER YEĞİN, YENİ YIL ÖNCESİNDE BELEDİYE PERSONELİYLE BİR ARAYA GELEREK ÇALIŞANLARIN YENİ YILINI KUTLADI.

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI ALPER YEĞİN, YENİ YIL ÖNCESİNDE BELEDİYE PERSONELİYLE BİR ARAYA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok
2
Erzurum'da Hayat Kurtaran Operasyon: 9 cm'lik Aort Anevrizması Başarıyla Tedavi Edildi
3
Başkan Tetik'ten 2026 Yeni Yıl Mesajı — Nazilli
4
Küçükçekmece'de ALATEPE karaya oturdu — KALBAJAR güvenli bölgeye çekilecek
5
Bakan Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı Nureddin Ali Na’san’ı Ankara'da Kabul Etti
6
Kartepe beyaza büründü: Kar, teleferik ve yılbaşı yoğunluğu
7
Bozdoğan'da Yılbaşı Öncesi Umuma Açık Eğlence Yerleri Denetlendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları