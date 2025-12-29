DOLAR
Mersin'de Sağlığa Çifte Destek: Mobil Mamografi ve Mezitli Aile Sağlığı Merkezi

Vali Atilla Toros himayesinde imzalanan protokollerle KETEM'e Mobil Mamografi Aracı kazandırılıyor; Mezitli'de Aile Sağlığı Merkezi yapım süreci başladı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:19
Mersin'de Sağlığa Çifte Destek: Mobil Mamografi ve Mezitli Aile Sağlığı Merkezi

Mersin'de sağlığa çifte destek

Vali Atilla Toros’un himayesinde, Mersin'de sağlık hizmetlerini güçlendirmeye yönelik iki önemli bağış protokolü imzalandı. Yapılan anlaşmalarla hem kanser tarama kapasitesi artırılacak hem de birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilecek.

Mobil mamografi ile erken teşhise erişim kolaylaşacak

İlk protokol, hayırsever Seyit Serdar Akyurt ile Mersin İl Sağlık Müdürlüğü arasında Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) bünyesinde hizmet verecek Mobil Mamografi Kanser Tarama Aracı bağışı için imzalandı. Bu araç sayesinde özellikle kırsal ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan kadınların meme kanseri taramalarına daha kolay erişmesi hedefleniyor.

Tören sırasında konuşan Vali Atilla Toros, bağışın önemine vurgu yaparak, "Hayırseverimiz Seyit Serdar Akyurt’a sağlık alanında yaptıkları bu anlamlı katkı için teşekkür ediyorum. Bu bağışın ilimizde örnek teşkil etmesini temenni ediyorum" dedi.

Mezitli'de Aile Sağlığı Merkezi için yapım süreci resmen başladı

İkinci protokol ise kentteki bir sivil toplum örgütü ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapıldı. Anlaşma kapsamında Mezitli ilçesinde yeni bir Aile Sağlığı Merkezi inşa edilecek ve yapım süreci resmen başlatıldı.

Vali Toros, dernek üyelerine teşekkür ederek, "Bugüne kadar gerçekleştirdikleri hayır çalışmaları için şükranlarımı sunuyorum. Yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi’nin Mezitli’mize ve Mersin’imize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokollerle Mersin'de kanserle mücadelede erken teşhis kapasitesinin artırılması ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

