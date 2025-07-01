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Aydın ve İzmir'de Hazreti Muhammed'in Karikatürüne Tepkiler Yükseliyor

Aydın ve İzmir'de, Hazreti Muhammed karikatürü yayımlayan dergiye tepki gösterildi, suç duyurusunda bulunuldu.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 21:02
Aydın ve İzmir'de Hazreti Muhammed'in Karikatürüne Tepkiler Yükseliyor

Aydın ve İzmir'de, Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayımlayan mizah dergisine yönelik tepkiler giderek artıyor. Bu durum üzerine, dergi ve sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Aydın Adliyesi önünde toplanan Aydın Sivil Dayanışma Platformu üyeleri, söz konusu karikatürle ilgili suç duyurusu dilekçesini savcılığa iletti. Grup adına açıklamalarda bulunan İHH Aydın Şubesi Başkanı Necati Saray, "İfade özgürlüğü" adı altında inançlara ve kutsal değerlere yönelik hakaretleri kesinlikle kabul etmediklerini vurguladı.

Saray, bu yayının milyonlarca Müslümanın kalbinde derin bir yara açtığını belirterek, "Dini değerlerimize yönelik açık bir saldırı niteliği taşımaktadır. Bu tür yaklaşımlar mizah veya eleştiri olarak nitelendirilemez. Bilinçli bir provokasyonu ve İslam düşmanlığının pervasızca dışavurumudur." dedi.

Saray, kutsal değerlere yapılan saygısızlıkların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini, her türlü nefret söylemine karşı hukuki ve vicdani duruşlarını sürdüreceklerini ekledi.

İzmir'den Gelen Tepkiler

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Başkanı Gökhan Temur da yaptığı açıklamada, söz konusu yayının ne mizah ne sanat ne de ifade özgürlüğü ile açıklanabileceğini ifade ederek, kutsal değerlere yapılan bu saldırının toplum vicdanında asla karşılık bulamayacağını belirtti.

Temur, mizah maskesi arkasına gizlenerek Peygamber Efendimize yönelik gerçekleştirilen bu saldırıyı kınayarak, "Bu ahlaksız ve tahrik edici saldırı yalnızca inançlarımıza değil, toplumsal barış ve kardeşliğimize de yöneltilmiş bir nefret suçudur. Hazreti Muhammed bizim kırmızı çizgimizdir; hiçbir maskenin, hiçbir ideolojinin, bu çizgiyi aşmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Temur, toplumu ayrıştırmayı ve nefret iklimi oluşturmayı amaçlayan bu tür girişimlere karşı kararlılıkla ve tavizsiz bir duruşla mücadele edeceklerinin altını çizdi.

Aydın ve İzmir'de, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan mizah dergisi ve...

Aydın ve İzmir'de, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan mizah dergisi ve sorumlularına tepki gösterildi, haklarında suç duyurusunda bulunuldu. Aydın Adliyesi önünde toplanan Aydın Sivil Dayanışma Platformu üyeleri, söz konusu dergide yer alan karikatürle ilgili suç duyurusu dilekçesini savcılığa sundu.

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