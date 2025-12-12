Aydıncık'ın Tek Kadın Muhtarı Dilek Efe, Kırımoluk'un Su ve Yol Sorunlarını Çözdü

Aydıncık'ın tek kadın muhtarı Dilek Efe, köyün eksiklerini tamamlıyor

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde yaşayan Dilek Efe, ilçenin tek kadın muhtarı olarak Kırımoluk Köyü'nün yol ve su sorunlarını çözmek için harekete geçti.

Yaşamını Ankara’da sürdürürken sık sık köye gelen Efe, gördüğü eksikliklere kayıtsız kalamayarak köyüne dönüp muhtar olmaya karar verdi. 2018 yılında muhtar seçilen Efe, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Aydıncık’ın tek kadın muhtarıyım"

Su sorununu çözdüğünü belirten Efe, "Cenazelerimizde, mevlütlerde su olmuyordu, tankerlerle su alıyorduk. Aydıncık’ın tek kadın muhtarıyım. Hizmetler iyi gidiyor. Hayallerimi gerçekleştirdim. Su ve yol sıkıntımız vardı onu çözdük. Köyümü çok seviyorum. Bana zor gelmedi. Her şeyi yapıyorum. Zorlukları da var kolay yönleri de var ama ben zorlanmadım" dedi.

"Köyüm için elimden geleni yapacağım"

Muhtar olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Efe, "Hayallerimin peşinden gideceğim ve köyüm için elimden geleni yapacağım. 3 çocuk annesiyim. Çocukların üniversitesinin bitmesini bekledim. Bitirdiler. ‘Anne biz arkandayız’ dediler. Kardeşlerim ve köyün gençleri destek verdi. Destek verenler köyüm için elimden geleni yaptığımı gördüler, yanılmadılar" ifadelerini kullandı.

