Aydos Kalesi Karla Beyazlandı — İstanbul'da Havadan Kartpostallık Görüntüler

Aydos Kalesi karla beyaz örtüyle kaplandı

İstanbul’un en yüksek noktalarından biri olan Aydos Kalesi, etkili kar yağışının ardından beyaz bir örtüyle kaplandı. Karla kaplanan kale ve çevresinde oluşan kartpostallık manzara dikkat çekti.

Havadan kaydedilen görsel şölen

Aydos Ormanı ve kalenin kar altındaki görünümü dron ile havadan kaydedildi. Görüntülerde kalenin surları ile çevresindeki ormanlık alanın beyaz örtüyle oluşturduğu kompozisyon öne çıkıyor.

İstanbul'un kış güzelliği

Kar yağışının ardından bölgede ortaya çıkan görüntüler, İstanbul'un kış güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

