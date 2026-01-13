Kırklareli'de 2025 Sağlık Hizmetleri Değerlendi

Kırklareli'de 2025 Yılı Sağlık Hizmetleri Değerlendi

Toplantı ve Değerlendirme

Kırklareli’nde 2025 yılı boyunca yürütülen sağlık hizmetleri, Vali Uğur Turan başkanlığında düzenlenen toplantıda kapsamlı şekilde ele alındı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantı, İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıda, Sağlık Bakanlığı tarafından önceliklendirilen hizmet grupları başta olmak üzere il genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin etkinliği değerlendirildi. Ayrıca karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ile 2026 yılına yönelik planlama çalışmaları, hedefler ve öncelikli projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.

Vali Turan'ın Mesajı ve Katılımcılar

Toplantıda konuşan Vali Uğur Turan, vatandaş odaklı ve kaliteli sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaparak, sağlık alanında yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini ifade etti. Turan, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına teşekkür ederek hizmetlerin geliştirilmesi için kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Toplantıya; İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit ile birlikte ilçe sağlık müdürleri, Toplum Sağlığı Merkezi başkanları, kamu hastanelerinin başhekimleri ve sağlık yöneticileri katıldı.

TOPLANTI GÖRSEL