Aydos Ormanı'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydos Ormanı’nda Yangın Söndürüldü

İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alan Aydos Ormanı'nda dün çıkan yangın, itfaiye ve AFAD ekiplerinin etkili müdahalesiyle söndürüldü. Henüz belirlenmeyen bir sebeple çıkan yangın, bölgedeki ormanlık alanı tehdit etti.

Olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için hem karadan hem de havadan yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Yangın söndürme helikopterleri, alevlerin etkisini minimize etmek için havadan müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında, ormanın yakınında yaşayan bazı vatandaşlar da ekiplerin çalışmalarına destek verdi. Yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Son Durum

Yangının söndürüldüğü bilgisi alınırken, ekipler, soğutma çalışmalarına devam etmektedir. Yangının çıkış nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamış olup, araştırmalar sürmektedir.

İstanbul'da Aydos Ormanı'nda çıkan yangın havadan ve karadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'da Aydos Ormanı'nda çıkan yangın havadan ve karadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.