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Ayetullah Hamaney, İlk Kez Kamuoyu Karşısında: Aşura Törenine Katıldı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail ile savaşın ardından Aşura törenine katılarak kamuoyu önüne çıktı.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 00:30
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 00:30
Ayetullah Hamaney, İlk Kez Kamuoyu Karşısında: Aşura Törenine Katıldı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail ile yaşanan savaşın ardından ilk kez kamuoyu karşısına çıktı. Filistin Caddesi'ndeki konutunda düzenlenen Aşura matem törenine katılan Hamaney, muharrem ayı etkinliklerinde önceki üç gece yer almamıştı.

Bu önemli tören, Hamaney'in sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüleriyle dikkat çekti. Etkinlik sırasında, İmam Humeyni Hüseyniyesinde bulunan kalabalık, "Damarlarımızdaki kan, Rehberimize armağandır" sloganları atarak Hamaney'e yoğun bir sevgi gösterisi gerçekleştirdi.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ve Tel Aviv yönetimi, İsrail ile İran arasında 12 gün süren savaş sırasında Hamaney'i öldürmekle tehdit etmişti. Hamaney, saldırılar devam ederken ulusa sesleniş konuşmaları yaparak durumu değerlendirirken, ateşkes sonrasında da ABD'nin İran'a saldırılara katıldığını belirtti.

Her yıl Hamaney'in konutunda gerçekleşen muharrem ayı törenleri, bu yıl ilk kez onun katılımı olmadan yapılmıştı. Ancak Hamaney, bu akşamki Aşura töreni ile tekrar kamuoyunun önünde yer almış oldu.

ABD ve İsrail'in tehdit ettiği İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail ile savaşın ardından ilk...

ABD ve İsrail'in tehdit ettiği İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail ile savaşın ardından ilk kez kamuoyu önüne çıkarak, Aşura törenine katıldı. Filistin caddesindeki konutunda yapılan muharrem ayı matem törenlerine önceki 3 gece katılmayan İran lideri Hamaney, bu gece düzenlenen Aşura töreninde yer aldı.

ABD ve İsrail'in tehdit ettiği İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail ile savaşın ardından ilk...

ABD ve İsrail'in tehdit ettiği İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail ile savaşın ardından ilk kez kamuoyu önüne çıkarak, Aşura törenine katıldı. Filistin caddesindeki konutunda yapılan muharrem ayı matem törenlerine önceki 3 gece katılmayan İran lideri Hamaney, bu gece düzenlenen Aşura töreninde yer aldı.

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