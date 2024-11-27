Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında Yargı Süreci Devam Ediyor

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında Son Gelişmeler

Ayhan Bora Kaplan ve 60 diğer sanığın yargılandığı suç örgütü davası, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Duruşma, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda gerçekleştirildi ve sanıklar ile taraf avukatlarının katılımıyla gerçekleşti.

Duruşma Ayrıntıları

Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, tutuklu sanık Bora Kaplan'ın savunma yapmak istemediğini ve sabah saatlerinde boynunun tutulması nedeniyle revire gittiğini belirtti. Duruşmanın hafta sonu da devam edeceği bilgisi verildi, ayrıca sanıkların vareste kararlarının kaldırıldığı duyuruldu.

Sanık Kaplan, mahkemeye gelmek istemediği yönündeki iddialara açıklık getirerek, hastaneye gitmek ve iğne yaptırmak istediğini ifade etti. Kaplan, "Dün, bugün öğlene kadar savunmamı bitireceğime dair söz verdim. Sözümü tutarım. Amacım davayı uzatmak değil," şeklinde konuştu.

Kaplan'ın Savunması

Kaplan, Müşteki Murat Yanar'ın aynı zamanda dosyanın sanığı olduğunu, aleyhinde ifade verdiği için tanık olarak dinlenilmesini talep ettiklerini belirtti. Ancak Yanar hakkında yakalama kararı verildiğini ve bunun mahkeme dışında dinlendiğini söyledi.

Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Kaplan, "Sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum. Gerçeği görmenizi umuyorum," ifadelerini kullandı. Avukatı Oğuzhan Bilgin ise davada yer alan taraflara baskı yapıldığını öne sürerek, mahkemenin hatalı bilgilerle yönlendirildiğini savundu.

Davanın Geleceği

Davada ilerleyen aşamalara rağmen mahkeme, vareste taleplerini reddetti. Duruşmanın yarın sanık avukatlarının beyanlarıyla devam edeceği belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.