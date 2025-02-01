AYM Başkanı Kadir Özkaya, AİHM Adli Yıl Açılışında

AYM Başkanı Kadir Özkaya, AİHM Adli Yıl Açılışına Katıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) adli yıl açılış programına katıldı. Bu yılki açılış, Fransa'nın Strazburg şehrinde gerçekleştirildi.

Açıklamalara göre, AİHM’in adli yıl açılışı, önemli bir katılımla gerçekleşti. Programa, Özkaya'nın yanı sıra Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, AYM Üyesi Yıldız Seferinoğlu ve AYM Genel Sekreteri Murat Azaklı da katıldı.

Açılış programı sırasında AİHM Başkanı Marko Bosnjak ile bir araya gelen Özkaya, ayrıca Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nurdan Bayraktar Golder ile de görüşmeler yaptı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya (ortada), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) adli yıl açılışına katıldı. Programda, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez (sol 2), Danıştay Başkanı Zeki Yiğit (sol 2), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk (solda), Anayasa Mahkemesi Üyesi Yıldız Seferinoğlu (sağda) da yer aldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya (ortada), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) adli yıl açılışına katıldı. Programda, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez (sol 2), Danıştay Başkanı Zeki Yiğit (sol 2), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk (solda), Anayasa Mahkemesi Üyesi Yıldız Seferinoğlu (sağda) da yer aldı.