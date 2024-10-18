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AYM Başkanı Kadir Özkaya'dan HDP Kapatma Davasına İlişkin Açıklamalar

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, HDP kapatma davasının durumunu ve AYM'nin kararları hakkında detaylar verdi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 15:06
AYM Başkanı Kadir Özkaya'dan HDP Kapatma Davasına İlişkin Açıklamalar

HDP Kapatma Davası ve Delil Niteliği

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, "HDP kapatma davasının karara bağlanamamış olmasının sebebi, dosyaya dayanan delillerin niteliği ve bu delillerin büyük bir kısmının adli yargı sürecine tabi olmasıdır." şeklinde konuştu.

Dava Sürecine İlişkin Bilgiler

Özkaya, düzenlenen Basını Bilgilendirme Toplantısı'nda, kamuoyundaki eleştirileri de dikkate alarak, "Şu an dosya raportörde ve incelemesi devam ediyor." açıklamasında bulundu. Ayrıca, kapatma davasıyla ilgili olarak 451 kişi hakkında siyasi yasak talep edildiğini ve bu kişilere dair çok sayıda dosyanın yargı mercilerine intikal ettiğini ifade etti.

Devlet Bahçeli'nin Açıklamalarına Cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anayasa Mahkemesi kapatılsın" söylemine dair soruya yanıt veren Özkaya, "Bu konulara müdahil olduğumuzda tartışmalara neden oluruz. Anayasa Mahkemesi olarak, kararlarımızla yolumuza devam ederiz. Yorum yapmayacağım." dedi.

AYM'nin İhlal Oranı

Özkaya, Anayasa'nın 153. maddesi uyarınca AYM kararlarının bağlayıcı olduğunu belirterek, bireysel başvurularda verilen kararların bağlayıcı olup olmadığı konusunda AYM'nin net görüşünü ortaya koyduğunu söyledi. Ayrıca, Gezi Parkı davasının hükümlüsü Can Atalay ile ilgili dönemde, AYM'nin verdiği ihlal kararlarının oranının yalnızca yüzde 3 olduğunu, bu durumun Türk yargısının insan haklarını koruma noktasındaki başarısını gösterdiğini aktardı.

Gündemdeki Hayvanları Koruma Yasası İhtimali

Ayrıca, sokak hayvanlarını koruma amacıyla yapılacak yasal düzenlemelere yönelik iptal isteminin ne zaman görüşüleceği sorusunu yanıtlayan Özkaya, raportörüne dosyayı hızlı bir şekilde incelemesi talimatını verdiklerini belirtti. "Arkadaşımıza, 'Hızla bu dosyayı değerlendirip karara çıkaralım, ülkenin gündemini meşgul etmeyelim.' dedik." diye ekledi.

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