AYM Başkanı Kadir Özkaya Mısır'da OHAL Tecrübelerini Paylaşacak

AYM Başkanı Özkaya, Mısır'da OHAL Tecrübelerini Paylaşacak

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, yarın Mısır'da düzenlenecek olan 8. Afrika Anayasa Mahkemeleri, Yüksek Mahkemeleri ve Anayasal Konseyler Başkanları Toplantısı'nda, AYM'nin Türkiye'deki olağanüstü hal (OHAL) tecrübesi hakkında bilgi verecek.

Özkaya, Mısır'ın başkenti Kahire'de Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, toplantıya katılacak olmaktan duyduğu memnuniyeti vurguladı. Özkaya, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi ile Mısır Cumhuriyeti Yüksek Anayasa Mahkemesi arasındaki ilişkileri geliştirmek istiyoruz," dedi.

Toplantı kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'nin OHAL tecrübesi hakkında bilgi vereceğini belirten Özkaya, "Bu organizasyon çerçevesinde gerçekleştirilecek sempozyumda Türkiye’deki OHAL döneminde yaşanan olaylar ve bu süreçte gelişen hukuksal sorunların Anayasa Mahkemesi yaklaşımı ile ilgili örnekler sunacağız," ifadelerini kullandı.

Özkaya, toplantının verimli geçmesini ve ikili ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunmasını diledi. Toplantıya, Afrika ülkeleri yanı sıra Türkiye, Ürdün ve Irak'ın gözlemci olarak katılacağı belirtildi.

Toplantı, 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecektir.