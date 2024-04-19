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AYM’den yeni karar: Artık boşanma reddinde 3 yıl bekleme zorunluluğu olmayacak

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanma davalarında ret kararının kesinleşmesi sonrası, yeniden dava açabilmek için 3 yıl bekleme süresi şartını iptal etti.

Yayın Tarihi: 19.04.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 13:59
AYM’den yeni karar: Artık boşanma reddinde 3 yıl bekleme zorunluluğu olmayacak

Boşanma davalarında, herhangi bir sebeple açılan boşanma davasının reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi halinde, yeniden dava açabilmek için 3 sene daha beklemek gerekiyordu. Belirtilen bu 3 sene boyunca, çiftlerin ortak hayatı yeniden kuramaması durumunda ise “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gerekçesi ile yeniden dava açılabiliyordu. AYM, taraflara katlanamayacakları bir külfet yüklenmesi nedeniyle bu kuralı iptal etti.

Resmi Gazete’de bugün (19 Nisan) yayımlanan karar göre, Ankara 18. Aile Mahkemesi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinin dördüncü fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla iptalini istedi.

Temel hak ve özgürlüklere zarar veriyor

İptali istenen kuralda, herhangi bir sebeple açılmış boşanma davasının reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi durumunda, kararın üzerinde 3 yıl geçmesi ve bu süre zarfında ortak hayatın yeniden kurulamaması halinde, evlilik birliği temelden sarsılmış sayılmakta ve eşlerden birinin talebiyle boşanmaya karar verilebilir hükmü yer alıyor.

Aile Mahkemesi ise 3 yıl gibi bir sürenin adil olmadığını, gereğinden fazla uzun olduğunu ifade etti. Sürenin uzamasının kişilerin dokunulmaz, devredilemez ve vazgeçilemez temel hak ve özgürlüklerine zarar verdiği belirtildi. Ayıca sürenin gereğinden fazla uzamasının evlilik dışı ilişkilere kapı açtığı, maddi ve manevi yönden eşlere zarar verdiği de vurguladı.

Tüm bu sebeplerden ötürü Anayasa Mahkemesi de kuralın iptaline karar verdi. İptal kararı, 9 ay sonra yürürlükte olacak.

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