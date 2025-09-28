Ayşe Berris Ekinci New York’ta BM 80. Genel Kurulu Marjında Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu marjında ABD'nin New York kentinde bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

İİT Cammu Keşmir Temas Grubu toplantısına katılım

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan paylaşımda, Ekinci'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu Keşmir Temas Grubu toplantısına katıldığı bildirildi.

Singapur ile ikili ve çok taraflı işbirliği

Ekinci, Singapur Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Luke Goh ile Türkevi'nde yaptığı görüşmede, ikili işbirliği ile ASEAN gibi platformlar üzerinden çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesi imkanlarını ele aldı.

Almanya ile ilişkiler ve bölgesel gelişmeler

Ekinci, Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Dominik Mutter ile Türkevi'nde bir araya gelerek Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü.