DOLAR
33,97 -0,28%
EURO
37,7 -0,1%
ALTIN
2.802,13 -0,49%
BITCOIN
1.969.141,09 0,47%

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Cenazesi Türkiye'ye Getirildi

İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, İstanbul Havalimanı'na getirildi ve defnedilmek üzere İzmir'e uğurlandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 09:56
Ayşenur Ezgi Eygi'nin Cenazesi Türkiye'ye Getirildi

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Cenazesi İstanbul'a Ulaştırıldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi. Naaş, Türk Hava Yolları'nın uçağı ile İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Tören İstanbul Havalimanı'nda Düzenlendi

Eygi’nin cenazesi, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer tarafından karşılandı. Naaş, Türk bayrağına sarılı olarak askeri manga eşliğinde VİP Terminali'ne getirildi.

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve birçok yetkili katıldı. Prof. Dr. Arpaguş'un dua okumasının ardından tören sona erdi.

Defin Süreci ve Sosyal Medya Açıklaması

Eygi'nin naaşı, İstanbul Havalimanı'ndan uçakla İzmir'e gönderildi. İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Valimiz Davut Gül, hemşehrilerimizle birlikte Filistin'de soykırımcı İsrail askerlerinin şehit ettiği vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşını İstanbul Havalimanı'nda karşıladı. Eygi’nin naaşı, düzenlenen törende dualarla İzmir'e uğurlandı" denildi.

Eygi'nin Hayatını Kaybetmesi

Barışçıl bir gösteri sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan Eygi, Filistinli bir hastaneye kaldırılmış, ancak 6 Eylül'de hayata gözlerini yummuştur. Eygi, Filistin halkına barışçıl yöntemlerle destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi'nin gönüllü aktivistiydi. O, 2003 yılında İsrail buldozeri tarafından ezilen ve hayatını kaybeden Rachel Corrie ile aynı harekete mensuptur.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi. Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi için İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz (sol 2) ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (solda) katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi. Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi için İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz (sol 2) ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (solda) katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi. Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi için İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz (sol 2) ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (solda) katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi. Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi için İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz (sol 2) ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (solda) katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi. Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi için İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz (sol 2) ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (solda) katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi. Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi için İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz (sol 2) ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (solda) katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi. Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi için İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz (sol 2) ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (solda) katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi. Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi için İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz (sol 2) ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (solda) katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi. Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi için İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz (sol 2) ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (solda) katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi. Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi için İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz (sol 2) ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (solda) katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi. Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi için İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz (sol 2) ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (solda) katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi. Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi için İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz (sol 2) ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (solda) katıldı.

İLGİLİ HABERLER

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Anne ve Ağabeyi Dahil 8 Kişi Tutuklandı: Soruşturma Derinleşiyor
2
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
3
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
4
Dünya Bankası Karadeniz İçin 6,39 Milyon Dolarlık Hibe Onayladı
5
Emine Erdoğan'dan Çatışma Bölgelerindeki Çocuklara Sesleniş
6
KVKK'dan 108 Milyon Vatandaşın Verileri Hakkında Açıklama
7
İstanbul'da Okul Servislerine Denetim Uygulamaları Devam Ediyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı