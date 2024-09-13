Ayşenur Ezgi Eygi'nin Cenazesi Türkiye'ye Getirildi

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Cenazesi İstanbul'a Ulaştırıldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi. Naaş, Türk Hava Yolları'nın uçağı ile İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Tören İstanbul Havalimanı'nda Düzenlendi

Eygi’nin cenazesi, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer tarafından karşılandı. Naaş, Türk bayrağına sarılı olarak askeri manga eşliğinde VİP Terminali'ne getirildi.

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve birçok yetkili katıldı. Prof. Dr. Arpaguş'un dua okumasının ardından tören sona erdi.

Defin Süreci ve Sosyal Medya Açıklaması

Eygi'nin naaşı, İstanbul Havalimanı'ndan uçakla İzmir'e gönderildi. İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Valimiz Davut Gül, hemşehrilerimizle birlikte Filistin'de soykırımcı İsrail askerlerinin şehit ettiği vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşını İstanbul Havalimanı'nda karşıladı. Eygi’nin naaşı, düzenlenen törende dualarla İzmir'e uğurlandı" denildi.

Eygi'nin Hayatını Kaybetmesi

Barışçıl bir gösteri sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan Eygi, Filistinli bir hastaneye kaldırılmış, ancak 6 Eylül'de hayata gözlerini yummuştur. Eygi, Filistin halkına barışçıl yöntemlerle destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi'nin gönüllü aktivistiydi. O, 2003 yılında İsrail buldozeri tarafından ezilen ve hayatını kaybeden Rachel Corrie ile aynı harekete mensuptur.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi. Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi için İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz (sol 2) ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (solda) katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi. Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi için İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz (sol 2) ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (solda) katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi. Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi için İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz (sol 2) ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (solda) katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi. Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi için İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz (sol 2) ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (solda) katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi. Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi için İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz (sol 2) ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (solda) katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi. Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi için İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz (sol 2) ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (solda) katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi. Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi için İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz (sol 2) ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (solda) katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi. Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi için İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz (sol 2) ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (solda) katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi. Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi için İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz (sol 2) ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (solda) katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi. Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi için İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz (sol 2) ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (solda) katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi. Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi için İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz (sol 2) ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (solda) katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi. Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi için İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz (sol 2) ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (solda) katıldı.