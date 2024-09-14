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Ayşenur Ezgi Eygi, Son Yolculuğuna Uğurlandı

İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, Aydın'da düzenlenen yoğun katılımlı cenaze töreniyle toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 15:53
Ayşenur Ezgi Eygi, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Cenaze Töreni

İşgal altındaki Batı Şeria'da hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi, Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen bir cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze, Altınkum Mahallesi'nde bulunan baba evinden alınarak, Didim Merkez Camisi'ne getirildi.

Yoğun Katılım ve Güvenlik Önlemleri

Cenaze törenine katılımın yüksek olması nedeniyle etkinlik, caminin önündeki Cumhuriyet Caddesi'nde yapıldı. Tüm alanda güvenlik önlemleri alındı ve caddeye dev Türk bayrakları asıldı. Ayrıca bazı katılımcılar Filistin bayrağı taşıdılar.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı'nın Mesajı

Cenaze namazında konuşan Kadir Dinç, "Bütün vicdanlı insanlara başsağlığı diliyorum. Ayşenur Ezgi Eygi, terör devleti olarak adlandırılan İsrail'in askerleri tarafından şehit edildi. Rabbim, şehitliğini mübarek kılsın," dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Açıklamaları

Cenaze namazın ardından konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugün büyük bir öfke ve hüznün içindeyiz. Ayşenur, artık milletimizin evladıdır. Kanı yere kalmayacaktır," şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, olay anından itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin konuyla ilgili müdahale ettiğini belirtti.

Uluslararası Hesap Vermek Vurgusu

Kurtulmuş, "Ayşenur'un katillerinin uluslararası mahkemelerde hesap vermesi gerekmektedir. Bu sadece birkaç İsrailli askerin suçu değil, aynı zamanda bu durumu destekleyen devletlerin de suçudur," dedi. Otopsi raporunun net olduğuna dikkat çekti.

Cenaze Törenine Katılım

Cenaze törenine çok sayıda siyasi lider ve vatandaş katıldı. Cevdet Yılmaz, Özgür Özel, Ali Yerlikaya, Hakan Fidan ve Yılmaz Tunç gibi önemli isimlerin de aralarında bulunduğu birçok kişi törene iştirak etti. Ayrıca, ulusal ve uluslararası basın mensupları da cenazeyi canlı yayınla aktardılar.

Cenaze, daha sonra protokol ile birlikte kalabalık bir konvoyla Asri Mezarlık'a götürülerek dualarla toprağa verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesindeki Didim Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesindeki Didim Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesindeki Didim Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesindeki Didim Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesindeki Didim Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesindeki Didim Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesindeki Didim Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesindeki Didim Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesindeki Didim Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesindeki Didim Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesindeki Didim Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesindeki Didim Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi. Eygi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Altınkum Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Merkez Camisi'ne getirildi. Katılımın yoğun olmasından dolayı cenaze töreni, caminin önündeki Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşti. Törene Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, annesi Rabia Birden, eşi Hamid Ali Mazhar, dedesi Şeref Eygi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile bazı milletvekilleri de katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi. Eygi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Altınkum Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Merkez Camisi'ne getirildi. Katılımın yoğun olmasından dolayı cenaze töreni, caminin önündeki Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşti. Törene Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, annesi Rabia Birden, eşi Hamid Ali Mazhar, dedesi Şeref Eygi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile bazı milletvekilleri de katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi. Eygi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Altınkum Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Merkez Camisi'ne getirildi. Katılımın yoğun olmasından dolayı cenaze töreni, caminin önündeki Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşti. Törene Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, annesi Rabia Birden, eşi Hamid Ali Mazhar, dedesi Şeref Eygi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile bazı milletvekilleri de katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi. Eygi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Altınkum Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Merkez Camisi'ne getirildi. Katılımın yoğun olmasından dolayı cenaze töreni, caminin önündeki Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşti. Törene Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, annesi Rabia Birden, eşi Hamid Ali Mazhar, dedesi Şeref Eygi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile bazı milletvekilleri de katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi. Eygi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Altınkum Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Merkez Camisi'ne getirildi. Katılımın yoğun olmasından dolayı cenaze töreni, caminin önündeki Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşti. Törene Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, annesi Rabia Birden, eşi Hamid Ali Mazhar, dedesi Şeref Eygi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile bazı milletvekilleri de katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi. Eygi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Altınkum Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Merkez Camisi'ne getirildi. Katılımın yoğun olmasından dolayı cenaze töreni, caminin önündeki Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşti. Törene Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, annesi Rabia Birden, eşi Hamid Ali Mazhar, dedesi Şeref Eygi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile bazı milletvekilleri de katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi. Eygi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Altınkum Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Merkez Camisi'ne getirildi. Katılımın yoğun olmasından dolayı cenaze töreni, caminin önündeki Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşti. Törene Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, annesi Rabia Birden, eşi Hamid Ali Mazhar, dedesi Şeref Eygi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile bazı milletvekilleri de katıldı.

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