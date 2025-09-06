Ayşenur Ezgi Eygi, vefatının 1. yılında Didim'de anıldı

Ayşenur Ezgi Eygi, vefatının birinci yılında Didim'de anıldı

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu işgal altındaki Batı Şeria'da yaşamını yitiren insan hakları aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi, vefatının birinci yılında Aydın'ın Didim ilçesinde anıldı.

Anma töreni

Anma programı, Didim Asri Mezarlığı'nda Eygi'nin mezarı başında gerçekleştirildi. Mezar taşında Ayşenur'un fotoğrafı ve şu ifade yer aldı: "Ayşenur'un anısı dünyanın vicdanlı insanlarının barış ve adalet mücadelesinde yaşayacaktır. Ruhu şad olsun".

İlçe Müftüsü Refik Ali Demirel eşliğinde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi ile arkadaşları, dualar sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Eşinin açıklamaları

Eşi Hamid Mazhar Ali, basın mensuplarına yaptığı açıklamada acıyı hâlâ derinden hissettiğini ifade etti. Ali, eşinin ölümü nedeniyle büyük acı çektiklerini belirterek, "Ama aynı zamanda ölümünün ilk gününde sorduğumuz sorulara hala yanıt alamamış olmamız da ayrı bir yara. İsrail'den hesap sorulmasını talep etmiştik ve aradan bir yıl geçmesine rağmen hala aynı adaleti istiyoruz. Bunun için hala mücadele etmek zorunda olmak gerçekten çok acı verici, hatta utanç verici." dedi.

Ali, eşinin mücadelesini sürdüreceğini söyleyerek, "Onu her gün özlüyorum. Fakat onun çok sevdiği bu topraklarda, Türkiye'de ailesiyle birlikte olmak bana bir nebze olsun teselli veriyor. Onun sevdiği şeyleri yaptığımızda, sanki hala aramızdaymış gibi hissediyoruz. Adalet arayışımız sadece onun için değil. Bu, aynı zamanda onun ruhunu yaşatmanın bir yolu. Hakikati savunarak, hesap sorulmasını talep ederek ve insan onurunu koruyarak Ayşenur'u yaşatıyoruz. Ayşenur'un ölümünden dolayı İsrail'in hesap vermesini sağlamak, daha büyük bir adalet mücadelesine atılan ilk adım olacaktır." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

Programa, Didim Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Alper Sezer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Eygi'nin yurt dışındaki arkadaşları da katıldı.

Olayın seyri

Olay, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında meydana geldi. İsrail askerleri, gösteri katılımcılarına ateş açtı; Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Eygi, Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırıldı, 6 Eylül tarihinde hayatını kaybetti ve 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi.

Aktivist kimliği

Ayşenur Ezgi Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi. Destek verdiği barış ve adalet mücadelesi anma töreninde de vurgulandı.

