DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.565.785,8 0,61%

Ayşenur Ezgi Eygi, vefatının 1. yılında Didim'de anıldı

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi, vefatının birinci yılında Didim'de mezarı başında anıldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 16:01
Ayşenur Ezgi Eygi, vefatının 1. yılında Didim'de anıldı

Ayşenur Ezgi Eygi, vefatının birinci yılında Didim'de anıldı

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu işgal altındaki Batı Şeria'da yaşamını yitiren insan hakları aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi, vefatının birinci yılında Aydın'ın Didim ilçesinde anıldı.

Anma töreni

Anma programı, Didim Asri Mezarlığı'nda Eygi'nin mezarı başında gerçekleştirildi. Mezar taşında Ayşenur'un fotoğrafı ve şu ifade yer aldı: "Ayşenur'un anısı dünyanın vicdanlı insanlarının barış ve adalet mücadelesinde yaşayacaktır. Ruhu şad olsun".

İlçe Müftüsü Refik Ali Demirel eşliğinde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi ile arkadaşları, dualar sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Eşinin açıklamaları

Eşi Hamid Mazhar Ali, basın mensuplarına yaptığı açıklamada acıyı hâlâ derinden hissettiğini ifade etti. Ali, eşinin ölümü nedeniyle büyük acı çektiklerini belirterek, "Ama aynı zamanda ölümünün ilk gününde sorduğumuz sorulara hala yanıt alamamış olmamız da ayrı bir yara. İsrail'den hesap sorulmasını talep etmiştik ve aradan bir yıl geçmesine rağmen hala aynı adaleti istiyoruz. Bunun için hala mücadele etmek zorunda olmak gerçekten çok acı verici, hatta utanç verici." dedi.

Ali, eşinin mücadelesini sürdüreceğini söyleyerek, "Onu her gün özlüyorum. Fakat onun çok sevdiği bu topraklarda, Türkiye'de ailesiyle birlikte olmak bana bir nebze olsun teselli veriyor. Onun sevdiği şeyleri yaptığımızda, sanki hala aramızdaymış gibi hissediyoruz. Adalet arayışımız sadece onun için değil. Bu, aynı zamanda onun ruhunu yaşatmanın bir yolu. Hakikati savunarak, hesap sorulmasını talep ederek ve insan onurunu koruyarak Ayşenur'u yaşatıyoruz. Ayşenur'un ölümünden dolayı İsrail'in hesap vermesini sağlamak, daha büyük bir adalet mücadelesine atılan ilk adım olacaktır." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

Programa, Didim Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Alper Sezer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Eygi'nin yurt dışındaki arkadaşları da katıldı.

Olayın seyri

Olay, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında meydana geldi. İsrail askerleri, gösteri katılımcılarına ateş açtı; Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Eygi, Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırıldı, 6 Eylül tarihinde hayatını kaybetti ve 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi.

Aktivist kimliği

Ayşenur Ezgi Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi. Destek verdiği barış ve adalet mücadelesi anma töreninde de vurgulandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu...

İşgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, vefatının birinci yılında Aydın'ın Didim ilçesinde anıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu...

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak'ta 51 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
2
Gaziantep'te Eşi Tarafından Vurulan Kadın Ağır Yaralandı
3
Muğla Dalaman açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı — 1 gözaltı
4
Erzurum'da Yaya Kazası: Arzu Aksakallı Öldü, Sürücü Tutuklandı
5
Ankara Etimesgut'ta Hortum Göksu Parkı'nda Görüntülendi
6
Bodrum'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
7
Belgrad'da Türk Biniciler Engel Atlama Balkan Şampiyonası'nda Zirveye Çıktı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı